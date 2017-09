Está aqui para as curvas

A viagem começa em Ajácio, cidade costeira com pouco mais de 65 mil habitantes. Os dias de enchente de turistas já lá vão, por isso não há trânsito nem turistas para reparar no novo SUV da Citroen. E o design tem uma identidade muito própria. A marca francesa diz mesmo que é o primeiro SUV que lança, apesar de já ter no mercado propostas que encaixam no conceito. Mas percebe-se a diferença ao pensar que o C3 Aircross substitui o C3 Picasso, que tinha um conceito monovolume. O objetivo é manter a clientela que já gostava de ter espaço e modularidade, mas ir buscar um público mais jovem e urbano, que alinha na moda dos SUV. O espaço a bordo deixa boa impressão e é obtido graças aos 2,60m de distância entre eixos. A bagageira tem 410 litros de capacidade, mas pode aumentar, já que os bancos de trás deslizam de forma independente.

Viagens a cores

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Deixo o cenário costeiro e subo para a montanha. A altitude não passa os 700 metros, mas a estrada não dá descanso ao condutor. Curvas atrás de curvas que mostram o desempenho dinâmico do C3 Aircross, com uma direção precisa e pouco rolamento da carroçaria. São dados que importa destacar até porque este SUV tem 1,60m de altura e a distância ao solo é de 17,5 cm, com uma posição de condução assumidamente alta. A imagem exterior tem os elementos conhecidos da linha de design Citroen com elementos que remetem para a aventura e lazer. Há oito cores à escolha e quatro cores de tejadilho. A elas juntam-se quatro packs de cor, para pormenores como as barras de teto e os frisos. O resultado são 90 combinações possíveis. Já no interior, há quatro ambientes para escolher. Por muita cor que tenha, sou obrigado a manter os olhos na estrada, sem distrações. 50 km depois do início da viagem sei que ainda tenho muitas curvas pela frente, mas parece que já estou a conduzir há muitas horas.

Tecnologia SUV

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Os SUV e a tecnologia andam de mãos dadas e a Citroen seguiu a tendência. Desde logo com 12 auxiliares de condução e a conectividade com smartphones que se torna cada vez mais habitual, mesmo em modelos de segmentos inferiores, como é o caso. Num automóvel de tração dianteira e em que a caixa manual não é entusiasmaste (a caixa automática EAT6 é a melhor opção), o que surpreende mesmo é o resultado do sistema Grip Control, que adapta a tração a diferentes tipos de piso, como areia, terra e neve. O efeito é notório. O C3 Aircross conta também com Hill Assist, que controla o automóvel em descidas de terrenos acidentados. Já aqui falei da quantidade de curvas? O sol já estava perto da linha do horizonte quando cheguei ao destino final do primeiro dia de ensaio. Para chegar ao acampamento montado numa reserva natural foi preciso percorrer quatro quilómetros, igualmente sinuosos, mas onde as ajudas técnicas mostraram serviço. E chegou para concluir que o C3 Aircross pode não ter um comportamento desportivo, mas tem um ADN assumidamente SUV e com à vontade para se aventurar em pisos mais irregulares. Quanto a motorizações, o novo SUV da Citroen tem quatro propostas a gasolina e outras duas a gasóleo. Nos motores a gasolina, a entrada de gama 1.2 Puretech 82 cv. Já o motor 1.2 Puretech com 110 cv tem a opção de estar equipado com caixa manual ou a caixa automática EAT6. O topo de gama é o mesmo bloco mas a debitar 130cv. Já nos diesel, o motor 1.6 BlueHDi é proposto com 100 cv e 120 cv. Há três níveis de equipamento (Live, Feel, Shine) e os preços começam nos 15.900 euros. Neste ensaio, testei o 1.2110 cv com a caixa EAT 6 e o diesel 1.6 com 120 cv e caixa manual. O 1.2 Puretech 110 cv com caixa automática é um excelente compromisso, silencioso e com prestações muito aceitáveis. Quanto à viagem pela Córsega, havia de continuar no dia seguinte, para mais umas dezenas de curvas. Antes, tempo de recolher ao acampamento que nestas coisas do espírito de aventura nem é preciso um hotel.

Citroen C3 Aircross 1.2 Puretech 110cv EAT 6 Shine

Motor

1.199 cc

110 cv

205 nm entre às 1.500 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Automática EAT 6 (ou manual 6 velocidades)

Prestações

183 km/h

10,6s dos 0-100km/h

Consumos

5,6 l/100 km ciclo misto

126g CO2/km

Preço €22.400