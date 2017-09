Aborto causa estigma entre médicos

Um terço dos médicos que fazem interrupções de gravidez a pedido da mulher sentem-se estigmatizados. Um estudo feito nos centros do SNS, organizado pela Sociedade Portuguesa de Contraceção, revela que 33% dos médicos sentem que o seu trabalho foi desvalorizado ou desfavorecido dentro da sua comunidade. Sentimentos semelhantes aos de 19% dos enfermeiros, de 10% dos assistentes operacionais (auxiliares de limpeza) e de 8,3% dos assistentes técnicos (funcionários de secretaria).

“Na prática, revela dificuldade na organização do serviço e das consultas. E que este é um trabalho menor”, explica Teresa Bombas, presidente da Sociedade Portuguesa de Contraceção e responsável pela iniciativa. A maioria (55,7%) considera que o estigma vem também por parte da sociedade. E é maior para as mulheres que decidem abortar.

Os resultados preliminares da investigação foram apresentados, a semana passada, na reunião anual de reflexão sobre a interrupção da gravidez por opção da mulher e vão agora ser analisados pelos profissionais da área. “No início senti imenso estigma. Senti discriminação por parte dos meus pares, alguns deixaram de me falar”, conta Antónia Costa, responsável pela consulta de IVG do Hospital de São João no Porto e professora na Faculdade de Medicina na mesma cidade.

O estigma reflete-se na formação de novos médicos, na organização do serviço e no número de clínicos a fazer aborto. “Há muitos médicos que não são objetores de consciência, porém não têm incentivos, monetários por exemplo, por parte dos hospitais para o fazer. E há aqueles que dizem não ser objetores de consciência, mas só se for a primeira vez ou criticam as condições em que a mulher engravidou”, explica Antónia Costa. Dos 50 médicos ginecologistas obstetras que compõem o seu serviçro, apenas dois participam na consulta da interrupção.

Esta espécie de segregação acaba por se refletir nas utentes. “Às vezes é mais difícil marcar bloco cirúrgico. Já trabalhei num hospital em que fui contratada para fazer aborto e foi difícil a organização das equipas e da consulta. A apresentação dos nossos relatórios nunca têm a mesma importância. É uma atividade que merece menos oportunidades”, diz Teresa Bombas.

O estigma varia também consoante o serviço, se é objetor de consciência ou pró-escolha. O Norte do país — que votou, maioritariamente, contra a despenalização — tem mais centros do SNS a praticar aborto. “Lisboa é onde existem mais objetores”, frisa Teresa Bombas. Apesar de não existir uma listagem oficial com o número de objetores consciência, a Ordem dos Médicos estima que sejam cerca de 1300, num universo de cerca de 5000. Só ginecologistas obstetras e médicos de família podem fazer abortos, sendo que o cirúrgico só pode ser feito por médicos da especialidade.

“A saúde sexual e reprodutiva e o planeamento familiar são pilares, mas tem mais glamour uma pessoa ser especialista numa cirurgia de ponta do que estar com uma mulher e descobrir qual é o melhor método contracetivo para ela”, frisa Lisa Vicente, obstetra e responsável desde 2009 pelos dados da Direção-Geral da Saúde sobre aborto. Maria José Alves, obstetra na Maternidade Alfredo da Costa e um dos rostos pela despenalização, nunca sentiu que o estigma fosse algo que a limitasse. Mas apesar de trabalhar num serviço em que a maioria é pró-escolha, chegou a ser olhada de lado. “Uma colega disse-me que a princípio ficava chocada por ver marcar um aborto ao pé de uma cesariana, mas que com o tempo passou a achar normal. Não acho que este comentário seja uma coisa má. As pessoas pensam coisas diferentes, refletem e constroem a sua opinião. E se ao ver o nosso trabalho e aperceberem-se dessa realidade levar os colegas a pensar doutra forma a questão do aborto, eu fico contente.”

Formação específica

Para Ana Campos, diretora-adjunta da Maternidade Alfredo da Costa, seria importante que o colégio da especialidade desse mais importância a esta prática. “A única maneira que temos de manter a formação e o interesse [dos internos] é mostrando-lhes que existe. Devia existir um estágio, como existe para outras áreas. Mas este é considerado um aspeto pouco importante, tal como o planeamento familiar.” A obstetra alerta ainda que são precisos estudos sobre sexualidade feitos por ginecologistas e obstetras. “É uma área que tem estado entregue à psicologia. Ninguém pergunta às suas doentes como vai a sua vida sexual, como é a sexualidade no pós-parto. Ainda é um tabu.”

No ano passado a Sociedade Portuguesa de Contraceção abriu um curso sobre o tema, mas teve apenas três inscritos. “Se há poucos interessados diminui-se a qualidade de excelência e a meta do aborto seguro da Organização Mundial da Saúde fica comprometida. Aliás, seria um exercício interessante ver nas principais escolas de medicina quantas incluem o aborto no currículo. E quantos hospitais certificam as suas consultas de IVG para serem serviços de excelência e de referência”, alerta Antónia Costa.

Dez anos depois da entrada em vigor da lei do aborto, as interrupções por opção da mulher registam um mínimo. Os dados da Direção-Geral de Saúde de 2015 revelam que foram feitas 15.873, menos 10% do que há dez anos.

Os ânimos estão menos exaltados, porém, à porta da Clínica dos Arcos — conhecida por fazer abortos —, em Lisboa, continuam a existir manifestações. “A princípio chegavam a oferecer-nos emprego. Diziam: ah, é tão bonita não quer vir trabalhar para outro sítio”, conta Bárbara Vilar, psicóloga na instituição. As manifestações repetem-se todas as terças, quartas e quintas-feiras, dias em que são feitas as intervenções. “Até sabem quem são os nossos familiares. Deixam aqui ‘macumbas’, feitiços. Trazem crianças e abordam as mulheres. Dizem-lhes que elas mataram um bebé igual ao que trazem ao colo.”

NÚMEROS

14

mulheres morreram, entre 2001 e 2007, devido a complicações de aborto ilegal

15.873

mulheres interromperam a gravidez por opção em 2015, menos 10% do que antes da lei entrar em vigor

70%

dos profissionais que fazem aborto foram inquiridos no estudo