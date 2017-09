Violência doméstica. Eles ficam mais deprimidos, elas aguentam mais tempo, ambos sofrem

Começou como projeto-piloto, uma experiência exigida pela realidade dos números que indicavam uma subida progressiva de homens vítimas de violência doméstica em Portugal. Era necessário criar uma casa-abrigo dedicada, pronta a abrigá-los em situação de emergência. As estruturas de acolhimento existentes a nível nacional só recebiam mulheres e crianças. Para eles, não havia nenhuma. Foi assim até 1 de outubro de 2016 quando uma residência no Algarve se tornou o primeiro abrigo masculino, gerido pela Fundação António Silva Leal. Chamaram-lhe “Proteção para todos”. Onze homens passaram por lá no primeiro ano que agora se completa. E mais vão passar: a secretária de Estado da Cidadania e igualdade, Catarina Marcelino, anunciou esta semana na SIC Notícias que a experiência é para continuar, e passar a definitiva.

O último Relatório Anual de Segurança Interna revela que 6522 homens foram vítimas de violência doméstica em 2016, o que representa cerca de 15% do total de queixas por este crime, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. Na maioria dos casos (1942), as agressões são cometidas por mulheres, com quem têm ou tiveram uma relação de intimidade, mas existem também registo de 353 queixas no âmbito de relacionamentos homossexuais. Em cerca de 1400 denúncias, os agressores são os filhos, netos, sobrinhos, genros ou enteados.

Quando comparados com o crime de violência doméstica cometido contra as mulheres (85% dos casos), os números parecem ínfimos. Mas pode ser uma realidade subavaliada. Um estudo recente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, promovido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, apurou que apenas um em cada dez homens apresenta queixa em caso de agressão e só 23% (contra 43% das mulheres%) recorrem a instituições de apoio.

No programa da SIC, “E se fosse consigo?”, transmitido na passada segunda-feira, conta-se a história de André, um dos onze homens que passou pela casa-abrigo masculina. O nome não é o dele. E não foi a única coisa que mudou. Ao fugir da violência da mulher, deixou para trás os dois filhos, a família, os amigos e o emprego. A primeira agressão física ocorreu aos dois meses de casamento, “uma lambada muito forte” por ele permanecer calado enquanto ela discutia. Depois continuou.

O seu relato é um dos sete que permitiram a Marco Moniz, psicólogo da Fundação António Silva Leal e do Centro Hospitalar do Algarve, traçar o perfil psicológico dos homens vítimas de violência doméstica na primeira Casa Abrigo Masculina em Portugal e compará-lo com uma amostra de vítimas femininas, acolhidas noutra casa abrigo similar. Embora mais de metade dos homens tenham sido assistidos no hospital devido a agressões físicas, a maioria foi vítima de violência psicológica, o que se reflete na sintomatologia depressiva superior à das mulheres.

Poucos estudos, rendimentos baixos,

personalidade dependente

Quando deram entrada na instituição, cerca de 86% dos homens identificaram como primeira necessidade o apoio psicológico, seguido do apoio judicial e depois proteção contra o agressor. Lá fora, só 14,3% das vítimas masculinas tinham tido algum tipo de apoio em saúde mental, apesar da predominância de traços de personalidade dependente, evitante e obsessiva compulsiva. Metade tomava psicofármacos, mas nenhum tivera acompanhamento prévio por um psiquiatra. “Em alguns casos, as sessões de acompanhamento tiveram de ser diárias, e em quase 30% dos utentes as sessões iniciais de intervenção na crise tiveram de prolongar-se por várias semanas”, lê-se no estudo.

“Quando comparados os dois grupos [homens e mulheres] não existem diferenças evidentes no perfil psicopatológico das vítimas”, conclui-se. Mas há um dado radicalmente diferente. Em média, os homens procuraram a Casa Abrigo um ano e dois meses após o primeiro episódio de violência. As mulheres mantiveram-se na relação mais 12 anos e nove meses, o que se reflecte num maior consumo de psicofármacos na amostra feminina, assim como 37% com registo de tentativas de suicídio. “Podemos tentar encontrar várias razões para explicar estas diferenças, tais como maior resiliência [das mulheres], maior dependência financeira, preocupação face aos filhos, entre outras”, escreve Marco Moniz.

Todos os homens alvo de violência física foram agredidos por um elemento do seu núcleo familiar, sendo que em mais de 71% dos casos o agressor era a mulher, a companheira ou a namorada. A todos foi diagnosticada ansiedade e perturbação depressiva persistente.

Com idades entre os 28 e os 68 anos, a escolaridade média das vítimas masculinas ronda o 9º ano, variando entre o analfabetismo e a licenciatura completa. Os mais novos têm mais estudos, já tinham procurado apoio psicológico e pediram ajuda junto de instituições da área. Os mais velhos, menos escolarizados, foram encaminhados para a Casa Abrigo por assistentes sociais. Os rendimentos, todos baixos, rondavam os 366 euros mensais e ninguém recebia mais de 680 euros.

Para o psicólogo, “não existem diferenças significativas entre vítimas masculinas e femininas” quanto ao perfil psicológico à entrada na Casa Abrigo, o que ajuda a desmistificar os estigmas sociais associados à violência doméstica “e reforçam a necessidade de existir uma resposta social em Portugal que acolha as vítimas masculinas”.