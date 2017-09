Sindicato dos Enfermeiros adia entrega do pré-aviso de greve

José Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, garantiu que não se trata de um cancelamento da greve, marcada para o próximo mês

O Sindicato dos Enfermeiros decidiu adiar a entrega do pré-aviso de uma nova greve no próximo mês, anunciou hoje um dirigente sindical após uma reunião de negociação com o Governo.

Segundo o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), José Azevedo, na reunião de hoje com o Ministério da Saúde estiveram a ser negociados fundamentalmente aumentos de remuneração e as 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros.

"Ficou de nos ser enviado na quarta-feira um novo memorando. Adiámos para já a entrega de um pré-aviso de greve, mas podemos fazê-lo na quarta-feira. Não se trata de um cancelamento da greve que temos prevista, de maneira nenhuma. É um adiamento da entrega do pré-aviso", afirmou José Azevedo à agência Lusa.

O horário de 35 horas de trabalho semanal para todos os enfermeiros e o retomar das negociações do acordo coletivo são reivindicações apresentadas pela Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE), da qual faz parte o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE).

Este sindicato pretendia realizar uma nova greve de cinco dias, com início a 16 de outubro. Entretanto, hoje está a decorrer uma reunião negocial entre o Ministério da Saúde e outro sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que por seu lado tem uma greve agendada para 3,4 e 5 de outubro, na próxima semana.