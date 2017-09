ONU defende aborto seguro para todos os países

No Dia Internacional do Aborto Seguro – que se assinalou esta quinta-feira – um grupo de especialistas das Nações Unidas (ONU) instou os países que criminalizam a interrupção da gravidez a revogar as suas leis. E a libertar todas as mulheres que estão presas por terem decidido abortar.

"A capacidade das mulheres fazerem escolhas gratuitas para si e para suas famílias não deve ser privilégio reservado aos ricos, mas deve ser o direito de todas as mulheres e meninas de todo o mundo. O mesmo se aplica ao direito à saúde e à liberdade de discriminação. Instamos os Estados a garantir que suas leis, políticas e práticas sejam baseadas nos Direitos Humanos e no reconhecimento da dignidade e da autonomia das mulheres", lê-se num comunicado das Nações Unidas.

O documento é assinado por Kamala Chandrakirana, presidente-relatora do Grupo de Trabalho sobre a discriminação contra as mulheres; Dubravka Šimonović, relatora especial sobre a violência contra as mulheres; Dainius Pūras, relator especial sobre o direito universal do mais alto padrão atingível de saúde física e mental.

Os três peritos consideram que não é apenas a criminalização o fator responsável para que o direito das mulheres ao aborto seguro seja negado. "Muitos fatores contribuem para que às mulheres sejam negadas serviços essenciais de saúde que lhes permitam terminar a gravidez e ter cuidados pós-aborto. Estes incluem a criminalização, a redução da disponibilidade de serviços, a estigmatização, a dissuasão e as atitudes depreciativas dos profissionais de saúde. Esses fatores levam milhões de mulheres a abortos inseguros e deixam-nas sem tratamento essencial para sua recuperação."

E sublinham que negar as mulheres ao aborto seguro é uma discriminação e uma violação dos Direitos Humanos, que afeta as mais pobres e que estão em situações mais vulneráveis. "Muitas mulheres em todo o mundo continuam a sofrer leis discriminatórias que restringem o acesso a cuidados de saúde adequados e limitam suas liberdades para fazer as melhores escolhas para si e para as suas famílias."

No documento, é ainda feita uma recomendação de que 28 de setembro seja instituído como dia internacional oficial da ONU sobre o aborto seguro.

Em Portugal, o aborto por opção da mulher foi despenalizado até às dez semanas de gravidez na sequência de um referendo em 2007. Os últimos números – dados de 2015 – mostram que tem vindo a diminuir, atingindo atualmente um valor minímo, de 15,873, menos 10% do que quando a lei entrou em vigor. A nova lei do aborto permitiu acabar com as mortes de mulheres vítimas de aborto clandestino.