Enfermeiros: Um sindicato cancela e o outro suspende greve

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), o maior do sector, anunciou o cancelamento da greve nacional marcada para a próxima semana, depois de uma reunião com o Ministério da Saúde. Já o Sindicato dos Enfermeiros (SE), que também esteve reunido esta sexta-feira com o Governo, limitou-se a adiar a entrega do pré-aviso da greve, garantindo que esta irá acontecer em outubro.

Embora a reunião não tenha terminado com a assinatura de qualquer acordo, o SEP e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira consideram que houve alguma evolução da posição do Governo, o que justifica a suspensão da greve agendada para 3, 4 e 5 de outubro. “Não há acordo porque não houve evolução suficiente de posições, mas houve alguma evolução”, disse à Lusa o presidente do SEP, José Carlos Martins.

Segundo o dirigente sindical, o Governo aceitou repor o pagamento das horas de qualidade aos enfermeiros de forma faseada, logo a partir de janeiro. Quanto às 35 horas de trabalho semanais, registou-se também uma evolução, com o Ministério a aceitar que a transição das 40 para as 35 horas seja concretizada a 1 de julho.

Estas matérias serão concretizadas através de um acordo coletivo de trabalho que começa a ser discutido em 16 de outubro. No que respeita à diferença de remuneração dos enfermeiros especialistas e à revisão da carreira, o Governo mantém a proposta de um suplemento de 150 euros a cada profissional, até à revisão da carreira, o que o SEP considera inaceitável.

O SEP e o Sindicato da Madeira pretendem 412 euros de acréscimo salarial para os enfermeiros especialistas, disse José Carlos Martins, considerando que só desta forma ficariam em igualdade de remuneração com os especialistas em farmácia, em nutrição ou em psicologia. De acordo com o presidente do SEP, nova reunião com o Governo ficou agendada para 9 de outubro.

Sindicato dos Enfermeiros: “Não se trata de um cancelamento da greve”

Apesar de ter decidido adiar a entrega do pré-aviso de uma nova greve, com início previsto a 16 de outubro, o Sindicato dos Enfermeiros afastou a possibilidade de vir a cancelar a paralisação.

Segundo José Azevedo, presidente do SE, a reunião desta sexta-feira com o Governo serviu para negociar aumentos de remuneração e as 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros. O dirigente sindical disse à Lusa que o ministério ficou de enviar um novo memorando na próxima quarta-feira. “Adiámos para já a entrega de um pré-aviso de greve, mas podemos fazê-lo na quarta-feira. Não se trata de um cancelamento da greve que temos prevista, de maneira nenhuma. É um adiamento da entrega do pré-aviso”, afirmou José Azevedo.

O horário de 35 horas de trabalho semanal para todos os enfermeiros e o retomar das negociações do acordo coletivo são reivindicações apresentadas pela Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE), da qual faz parte o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE).