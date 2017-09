Dinheiro de Aga Khan chega a Pedrógão

Os primeiros familiares das vítimas de Pedrógão Grande começaram a receber esta semana os 500 mil euros disponibilizados pelo príncipe Aga Khan. O dinheiro está a ser distribuído em forma de bolsa de estudo e cada aluno recebe diretamente na sua conta bancária 500 euros.

O Expresso sabe que as transações começaram a ser feitas pelo Imamato Ismaelita na quarta-feira e estarão concluídas em meados da próxima semana. Aga Khan preferiu não doar dinheiro para nenhum fundo de apoio às vítimas para que não houvesse dúvidas sobre a forma como iria ser usado.

Através de um processo de candidatura, os alunos das famílias mais atingidas pela tragédia dos incêndios foram selecionados segundo critérios e requisitos impostos pelo Instituto da Segurança Social, que forneceu a lista final ao líder ismaelita. São abrangidos cerca de mil alunos.

O donativo foi feito diretamente pelo príncipe Aga Khan que se mostrou impressionado com as imagens da tragédia que este verão assolou a região. Aga Khan telefonou de imediato ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem deu conta da sua intenção de ajudar as vítimas e seus familiares.

Uma semana depois, Nazim Ahmad, representante diplomático do Imamato Ismaelita em Portugal, deslocou-se a Pedrógão, onde assinou um memorando de entendimento com o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, para que tudo fosse agilizado por forma a que este ano letivo as crianças pudessem continuar a estudar sem tanto esforço financeiro.