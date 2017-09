Ferreira Leite sobre assalto de Tancos: “Estamos todos à espera do relatório oficial”

Manuela Ferreira Leite criticou esta noite a inexistência, ao fim de tanto tempo, de um relatório oficial sobre o assalto em Tancos, responsabilizando o ministro da Defesa pela ausência dessa resposta, no fundo, “um documento assinado por alguém com responsabilidades na matéria que apresente a visão oficial do que se passou”.

“Estamos todos à espera”, reforçou Ferreira Leite na TVI 24, no seu habitual espaço de comentário, para acrescentar que, “enquanto tal documento não for apresentado, os delírios podem ser os máximos”.

Referindo o relatório dos serviços de informações militares divulgado pelo Expresso, a ex-ministra social-democrata sublinhou, não questionando a sua existência, que “uma coisa são opiniões e relatórios sobre o assunto, outra coisa é haver algo subscrito por alguém com responsabilidades e que seja o documento ofiial” sobre a matéria.

Sobre outro assunto na ordem do dia, Manuela Ferreira Leite considerou “surreal” o pedido apresentado pelo o Secretário de Estado da Energia à comissária europeia para a Concorrência, para que investigasse os preços dos combustíveis em Portugal, solicitação a que Bruxelas não deu seguimento.

Fazer tal pedido “a uma instância não nacional, passando por cima dos orgâos reguladores existentes no país e lançando suspeitas sobre o comportamento das empresas que o próprio ministério tutela, é algo que não entendo”, afirmou. “Acho que nem Bruxelas percebeu este pedido”, acrescentou.

Ferreira Leite pronuncipu-se ainda sobre as autárquicas, repetindo ser “contra este tipo de campanhas eleitorais”. Sem querer falar sobre eventuais resultados, lamentou que ficassem de fora da discussão os temas que realmente interessam sobre as autarquias, dando como exemplo “a questão da descentralização defendida pelo Governo, assunto sobre o qual nada ouvi”.

“Nada sabemos sobre o que pensam estes autarcas que agora vão ser eleitos e sobre os quais vai cair esta reforma, nem os membros do Governo envolvidos na campanha explicaram nada sobre esta questão”.