EUA. Regulador das telecomunicações quer que a Apple ative os recetores FM dos iPhones

O presidente do FCC, órgão regulador das telecomunicações nos Estados Unidos, pediu esta quinta-feira à Apple para ativar os recetores FM existentes nos iPhones. Ajit Pai defendeu a medida em nome da segurança pública, recordando os exemplos recentes dos furacões Harvey, Irma e Maria e a devastação por eles causada. O rádio FM, disse, pode ser usado para receber “informações que salvam vidas”.

Segundo um estudo citado por Ajit Pai, 44% dos smartphones mais vendidos nos Estados Unidos em 2016 têm os recetores FM ativados. Entre aqueles que não podem receber sinais de rádio FM, a esmagadora maioria - 94% - são iPhones.

O principal motivo para a não ativação dos recetores FM é impedir que os usuários tenham a vida facilitada, não precisando de gastar os pacotes de dados para aceder a música, por exemplo.

Apesar das vantagens em caso de emergência pública, o presidente da FCC não está diposto a criar nenhuma lei ou regra que obrigue os fabricantes e as operadoras a procederem à ativação que defende. tivarem o receptor FM em todos os smartphones. Ajit Pai diz-se defensor do mercado livre, portanto não pretende interferir através do organismo que dirige.

“Chegou a altura de a Apple colocar a segurança do povo norte-americano em primeiro lugar”, afirmou simplesmente. Mas, até ao momento, a Apple não se manifestou oficialmente sobre o assunto.