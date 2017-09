Expresso lança no Facebook nova forma de acompanhar a atualidade

O Expresso acaba de lançar um bot no Facebook. E o que é um bot? É uma forma interativa de lhe fazer chegar a atualidade noticiosa através da rede social mais popular do mundo.

Para aceder, basta clicar AQUI. Se estiver a ler este artigo num dispositivo móvel, tem de ter instalada a app do Messenger do Facebook (disponível para android AQUI e para iOS AQUI) para o link funcionar. Em desktop, não é preciso instalar nada.

De seguida, é só seguir as instruções: verá que pode receber automaticamente alertas noticiosos em horários definidos por si, pode ver de imediato as principais notícias do dia e os artigos mais populares. Como estamos em período de autárquicas, encontrará também uma área dedicada às eleições. Mas agora o ideal é mesmo carregar AQUI, de forma a que possa experimentar esta nova funcionalidade.