Prémio Gazeta de Mérito para José Quitério

José Quitério foi durante décadas foi crítico gastronómico do Expresso. Recebe agora um dos galardões mais prestigiados do jornalismo

José Quitério foi distinguido com o Prémio Gazeta de Mérito, O galardão destaca o trabalho daquele que durante mais de quatro décadas foi crítico gastronómico do Expresso.

Com o Prémio Gazeta de Imprensa foi distinguida a jornalista do Expresso Luciana Leiderfarb, pelo trabalho “O nome do pai”.

Teresa Abecasis e João Carlos Malta (site da Rádio Renascença) recebem o Prémio Gazeta Multimédia pelo trabalho “Cemitério dos Vivos”; Isabel Meira o Gazeta de Rádio pela reportagem transmitida na TSF “Na hora de pôr a mesa”, e Enric Vives-Rubio o Prémio Gazeta de Fotografia, pela imagem ‘Mulher a caminhar no meio do parque de estacionamento do Festival de Danças Populares Andanças', publicada no Público.

Na área da Televisão foi premiada Margarida Metello, pela série documental “Reforma Agrária”, emitida pela RTP 2, e , finalmente, o Prémio Gazeta de Imprensa Regional distingue o semanário Barcelos Popular, jornal fundado em 1976.

Do júri desta edição dos prémios Gazeta fizeram parte Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga (CJ), Eva Henningsen (Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (Freelancer), Fernando Correia (jornalista e professor universitário), Elizabete Caramelo (professora universitária), Fernando Cascais (professor universitário e formador do CENJOR), Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).