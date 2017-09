O adeus ao bispo empenhado num mundo mais solidário e justo

Foi ao som do “Requiem”, de Fauré, que se iniciaram esta terça-feira, no Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, as cerimónias fúnebres de D. Manuel Martins (1927-2017), bispo emérito de Setúbal, falecido no passado domingo.

Tornou-se pequeno o mosteiro para acolher tantos devotos e tantos fiéis amigos de D. Manuel, ao ponto de ter sido necessário colocar grandes monitores e dezenas e dezenas de cadeiras para todos assistirem às exéquias, sempre pontuadas pela solenidade proporcionada pela obra de Fauré, composta entre 1887 e 1890, interpretada pelas vozes do coro portuense “Absolute Vocem Ensemble”.

Com a diocese de Setúbal muito representada, seja ao nível do clero, seja ao nível de paroquianos, mas também com a presença de inúmeros bispos e outros membros da igreja católica, as cerimónias acabaram muito marcadas por uma homilia proferida por D. José Ornelas, atual bispo de Setúbal.

No interior de um mosteiro que é ele próprio testemunha de profundas e marcantes histórias vividas por todo um povo, D. José Ornelas quis deixar um testemunho todo ele destinado a consagrar a memória daquele que foi o primeiro bispo da sua diocese.

Após um momento inicial preenchido com a leitura da Primeira Carta de S. João, o prelado de Setúbal frisou, na sua homilia, a circunstância de D. Manuel, “chamado e conduzido por Deus”, dele ter aprendido “a cuidar a dedicar-se aos outros como cuidador sensível e misericordioso para com o seu povo. Assim se encheu de gosto e preocupação de estar perto daqueles a quem foi enviado, de defendê-los de quantos os manipulam e exploram, de encher-se de "com-paixão" pelas suas dores e feridas, perseguindo, sem descanso, o sonho de um mundo de justiça, de fraternidade e de paz”.

A voz da denúncia

Bom entendedor da radicalidade dos critérios de Jesus, o Mestre que aprendeu a seguir, D. Manuel, prosseguiu D. José Ornelas, “ergueu a voz em denúncia das atitudes, políticas e economias que se esquecem dos milhões de pessoas – sobretudo dos mais frágeis e indefesos – que têm fome e não encontram quem os ajude na busca de comer; têm frios que ninguém cobre, são emigrantes e refugiados e encontram muros de rejeição e de preconceitos à sua frente; estão sem trabalho e deparam com pessoas e sistemas que os exploram ou tornam impossível a dignidade de poderem sustentar-se e prover às necessidades das suas famílias; erram e não experimentam abraços de reconciliação e reabilitação, mas apenas dedos apontados e sistemas prisionais vingativos”.

Nesse sentido, sublinhou o atual bispo de Setúbal, D. Manuel deu voz de indignação, “como fez o seu Mestre, para chamar "malditos" e destinados ao fracasso, aqueles que exploram ou se demitem de denunciar e reverter as situações de injustiça e de exploração”.

No final das cerimónias, o corpo de D. Manuel Martins foi transportado para o cemitério contíguo ao Mosteiro sob os aplausos de quantos ali permaneciam para lhe prestar uma última homenagem. Ao longe, nos grandes monitores, via-se, a acenar ao seu povo, a imagem fixa do bispo que foi.