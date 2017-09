Francisco Pinto Balsemão será conselheiro externo do presidente da Assembleia-Geral da ONU

Mandato de Miroslav Lajcák iniciou-se em setembro e Pinto Balsemão é o único português entre os seus 15 conselheiros externos



Francisco Pinto Balsemão vai ser um dos conselheiros externos do novo Presidente da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas. Ao aceitar o convite que lhe foi endereçado, Balsemão torna-se o único português na lista de conselheiros externos de Miroslav Lajcák, cujo mandato - de um ano - se iniciou em setembro.

Entre os nomes que integram a lista dos quinze conselheiros externos do novo Presidente da Assembleia-Geral da ONU, anunciada esta terça-feira em Nova Iorque, constam: Carl Bildt, antigo primeiro-ministro da Suécia; António de Aguiar Patriota, antigo ministro das Relações Externas do Brasil; Jean-Marie Guéhenno, CEO do International Crisis Group; Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO e José Ramos-Horta, antigo presidente de Timor-Leste.

A primeira reunião dos conselheiros acontecerá no dia 6 de outubro