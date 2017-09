‘Codfather’ condenado a quase 4 anos de prisão

O empresário português Carlos Rafael, acusado de capturar e vender espécies protegidas de peixe nos EUA, foi esta terça-feira condenado a 46 meses de prisão efetiva, mais três anos de liberdade condicional, e uma multa de 200 mil dólares (170 mil euros).

No início do ano, Carlos Rafael, de 65 anos, apelidado pela imprensa local por 'Codfather' (trocadilho com as palavras bacalhau e o título do filme 'Padrinho', em inglês), tinha confessado a culpa de 28 crimes, incluindo conspiração, incorreta classificação de peixe, contrabando de dinheiro, fuga de impostos e falsificação de registros federais.

Há um ano, contactado pelo Expresso, Carlos Rafael mostrava confiança de que o processo judicial contre ele não iria até ao fim: “Vou levar uns murros na carteira, isso eu sei. Mas estou confiante que isto nem vá em frente.” Enganou-se.

Minutos antes da sentença, Carlos Rafael levantou-se, numa sala cheia com cerca de 40 familiares, amigos e funcionários, e pediu que o seu advogado lesse uma declaração escrita por si. "[Isto] foi a coisa mais estúpida que já fiz (...) Espero que não prejudique ninguém na frente marinha. Eles não merecem isso", disse o açoriano através do seu advogado.

"Isto não foi estúpido. Isto foi corrupção. Isto foi um conjunto de ações corruptas do princípio até ao fim. Foi desenhado para o beneficiar. Para lhe encher os bolsos. Foi isso que foi, e é por isso que este tribunal o sentencia da forma que o faz", disse o juiz William Young.

A leitura da sentença continua esta terça-feira, enquanto o juiz tenta decidir o que fazer com as 13 licenças de pesca de Rafael relacionadas com os crimes, que estão avaliadas entre 27 e 30 milhões de dólares (entre 23 e 26 milhões de euros). O juiz tem dúvidas quanto à constitucionalidade de retirar todas estas licenças ao empresário, e procura decidir quantas podem ser substraídas e a quem caberá essa função.

O presidente da Câmara de New Bedford, John Mitchell, disse que o melhor para a cidade seria que toda a operação de Rafael fosse vendida, para que continuasse em funcionamento e os postos de trabalho não fossem perdidos.

Na semana passada, a defesa de Carlos Rafael disse que os empresários Richard e Ray Canastra tinham assinado um acordo de compra do negócio.

O imigrante da ilha do Corvo é dono de uma das maiores operações de pesca comercial do noroeste americano, a Carlos Seafood Inc, e aguardava a leitura da sentença em liberdade, depois de ter pago no ano passado uma caução de um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros). Agora, terá de se apresentar às autoridades a 6 de novembro para começar a cumprir pena.

Segundo a acusação, o empresário mentiu durante anos às autoridades sobre as quantidades e espécies de peixe capturadas pela sua frota para contornar quotas de pesca sustentável. Rafael venderia depois o peixe por "sacos de dinheiro" a um vendedor por atacado de Nova Iorque.

Ainda segundo a acusação, o empresário usava compartimentos falsos para transportar o peixe e usava rótulos errados para evitar as quotas. O mesmo canal garante que a investigação ainda decorre e mais detenções podem acontecer.

A investigação, que envolveu o fisco dos EUA, os serviços de investigação da Guarda Costeira e a Organização Nacional dos Oceanos e Atmosfera, começou depois de Rafael colocar o seu negócio a venda, no ano passado.

Quando dois agentes à paisana se fizeram passar por potenciais compradores, o português confessou a sua operação "fora dos cadernos".

Em janeiro de 2016, Rafael e a sua contabilista explicaram o passo-a-passo da operação, a que se referiam como "a dança", durante uma reunião com os falsos compradores.

No encontro, Carlos Rafael afirmou que tinha ganho 668 mil dólares (cerca de 614 mil euros). Os investigadores acreditam que parte do dinheiro foi desviada para Portugal através do aeroporto de Boston.

Neste mesmo caso, António Freitas, vice-xerife do condado de Bristol, foi condenado a 19 de julho por contrabando. A sua sentença será lida a 12 de outubro.

Em agosto, James Melo, um capitão do gabinete do xerife do condado de Bristol, em Massachusetts, tornou-se o terceiro luso-americano, foi detido e acusado de contrabando para Portugal dos lucros obtidos por Carlos Rafael no seu esquema de pesca ilegal.