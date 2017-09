André Ventura foi ouvido pelo Ministério Público apenas como testemunha

O candidato do PSD à câmara de Loures, André Ventura, foi ouvido esta manhã de terça-feira, pelo Ministério Público e não foi constituído arguido. A notícia, avançada pelo "Observador", foi confirmada ao Expresso pelo gabinete de Joana Marques Vidal.

"Confirma-se que [André Ventura] foi ouvido como testemunha no âmbito do inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa", explica a Procuradoria-Geral da República.

Em causa, estavam as declarações que proferiu sobre a comunidade de etnia cigana.

Ao "Observador", Ventura revelou que interrompeu a campanha eleitoral para ir a tribunal prestar “esclarecimentos” ao Ministério Público. “O que eu acho inacreditável é um ou vários partidos políticos usarem a justiça para impedir um candidato de expressar palavras e ideias”, disse o candidato a Loures. Essa postura “é uma vergonha para a nossa democracia”, acrescentou.