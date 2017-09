Um homem de “coragem e causas”, defensor dos “mais pobres”, atento “à luta contra a opressão”

Foram muitas as reações à morte de Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal. Do Presidente ao primeiro-ministro, do secretário-geral do PCP a membros da Igreja, todos destacam a sua atuação junto das comunidades mais desfavorecidas

Uma personalidade "singular, que tudo fez na sua vida para um Portugal mais livre e mais justo e, por isso, mais democrático". Assim escreve Marcelo Rebelo de Sousa no comunicado publicado no site da Presidência e em que lamenta a morte, este domingo, do bispo emérito de Setúbal, Manuel Martins, um homem "sempre atento à luta pela liberdade contra a opressão e pela igualdade contra a justiça".

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa recorda o trabalho "particularmente impressivo à frente da diocese de Setúbal", da qual foi o primeiro bispo, em 1975 e durante os 23 anos seguintes. Mas diz também que a sua ação foi muito além da Igreja, "Ao dar vida aos princípios evangélicos, em tempos de crise e de enormes desafios comunitários, não serviu apenas a Igreja Católica, serviu Portugal".

Já o primeiro-ministro referiu-se a Manuel Martins como uma "grande referência da consciência social", afirmando que a "melhor homenagem à sua memória é a ação pela erradicação da pobreza".

Em declarações à Lusa, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, recordou a "profunda humanidade" e a "intransigência na defesa dos direitos humanos e dos valores do evangelho".

Era um "homem de coragem e de causas" e uma "voz de denúncia", frisou, por seu turno, Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga. "Trata-se de um homem apaixonado pelas causas da humanidade, sobretudo pela dignidade dos mais desfavorecidos. É uma grande perda para a Igreja e também para a sociedade."

"D. Manuel Martins foi um defensor dos direitos dos trabalhadores e dos mais pobres e por isso entrou no seu coração. Era um bispo das causas sociais, um bispo da caridade cristã, um bispo respeitado e escutado por todos, crentes e não crentes", declarou Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa.

Do lado dos "pobres, dos humildes, das fábricas que fecham"

"Sempre tive dele a visão de um homem superior e muito raro na Igreja", sublinhou Januário Torgal Ferreira, ex-bispo das Forças Armadas.

"Toda a gente sabe que, do ponto de vista social, uma das zonas mais depauperadas era a região de Setúbal, foi sempre a sua dor de cabeça e a menina dos seus olhos. Os pobres, os humildes, as fábricas que fecham, as lutas e, por outro lado, as más interpretações que muita gente fez dele", declarou Torgal Ferreira, sublinhando que tudo o que fazia não era em nome de "ideários políticos", mas em "nome do evangelho".

Durante a crise dos anos 80, D. Manuel Martins chegou a ser conhecido por "bispo vermelho" pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, também fez questão de evocar a morte de Manuel Martins, uma "personalidade que, em certos momentos, teve uma grande intervenção social, particularmente no tempo em que se trabalhava e não se recebia, no tempo dos salários em atraso".

O líder comunista falou após um comício autárquico da CDU, apresentando as "condolências a toda a Igreja Católica e a todos os católicos do nosso país".