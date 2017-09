Splatoon, os bravos da Nintendo

Um dos “segredos” do êxito da Nintendo tem sido a forma como consegue reinventar géneros de sucesso. Foi assim com Mario Kart e, mais recentemente, com ARMS. Pode dizer-se que há muitos jogos de corrida e de lutas, mas estes exemplos da Nintendo diferenciam-se claramente dos restantes. Splatoon é outro bom exemplo. Quando saiu para a Wii U, este jogo demonstrou que era possível desenvolver um “tiro-neles” não violento e divertido.

Aqui, a balas são substituídas por tinta e as armas variam entre bisnagas a rolos e pintura. O objetivo principal não é aniquilar adversários, embora isso também faça parte da ação (se assim não fosse, não seria um “tiro-neles”), mas sim pintar a maior área possível com a nossa cor, o que traz um fator de estratégia estimulante. Quem conhece o primeiro Slatoon sabe tudo isso e também sabe que a personagem com que jogamos é metade criança, metade lula e que tanto se pode mover a andar como a nadar a alta velocidade nas zonas pintadas com a nossa cor, criando uma jogabilidade muito rica. Há até vários momentos em que parece estarmos num jogo de plataformas 3D graças a elementos como “aceleradores”, que nos empurram a alta velocidade para saltarmos entre partes do cenário, e bosses no final de níveis.

Mais do mesmo (que já era bom)

Naturalmente, Splatoon 2 não tem a capacidade de surpreender como o primeiro, mas é um jogo melhor. Começando logo pelo modo de um único jogador (história), que está bem maior que no primeiro Splatoon. E ainda bem porque torna este jogo mais apelativo para, por exemplo, jogar na Switch em modo portátil e sem acesso à Internet – que jeito deu nas férias! Há muitos mapas para explorar e cada um deles é constituído por diferentes níveis. Mesmo que tenha terminado o primeiro vai ser surpreendido por alguns cenários com mecânica inovadora.

Como em Super Mario, podemos repetir níveis já conquistados se quisermos melhorar as nossas prestações. O modo campanha tem, também, a vantagem de poder ser usado para treinar para os modos multiplayer (vários jogadores). Neste aspeto, é importante reforçar que conseguimos obter melhores armas mais rapidamente no modo solo. Armas que podem ser obtidas em caixas que surgem nos cenários o que, uma vez mais, nos faz lembrar Super Mario e amigos. Aliás, no modo história temos, como objetivo, resolver o mistério do desaparecimento de uma personagem, um conceito muito habitual nos jogos de plataformas da Nintendo. Nem falta a recolha de “moedas” que, neste caso, são ovos de salmão, que podem ser usados para melhorar as armas ou comprar roupa nas lojas disponíveis num género de baixa de uma cidade que faz de hub de ligação às várias opções e modos de jogo. Atenção que a roupa e outros acessórios não são apenas uma questão de estilo porque influenciam também as capacidades do boneco.

Em grupo é mais giro

Mas se o modo campanha está bem maior e melhor, consideramos que o modo mutiplayer continua a ser o maior trunfo de Splatoon 2. Tanto pode ser jogado localmente, com outras consolas em rede – infelizmente, não há modo split screen –, como online. Podemos entrar em jogos rápidos entre equipas de quatro jogadores ou jogar para conseguir a melhor posição num ranking global. Gostámos particularmente do imediatismo do modo de equipas, onde temos de pintar mais terreno que a equipa adversária. A escolha da arma é importante, mas aqui surge um problema: só podemos escolher a arma antes de entrar no jogo, o que significa que se, por azar, todos os membros da equipa optarem pela mesma arma, então teremos poucas hipóteses de ganhar. Isto porque o tipo de armas influi muito na forma de jogar e progredir.

Ainda em jogos de equipa, gostámos particularmente do Salmon Run, um tipo de jogo onde temos de enfrentar sucessivas vagas de Octarians, a espécie “dos maus” em Splatoon e procurar os pontos fracos dos bosses. O problema é que este modo de jogo não está sempre disponível online. Aliás, a Nintendo optou por um sistema de rotação de cenários em que, aparentemente, cada tipo de jogo está disponível durante determinado tempo, passando depois para outro. O que significa que não podemos escolher o que jogar, a não ser em modo local, que exige uma consola e uma cópia do jogo por jogador.

Splatoon 2 está muito polido. Tem gráficos apelativos, uma mecânica de jogo rica, mas que é simples de entender, e permite passar um bom bocado online sem complicações. Mas neste modo apresenta algumas irritações, como não podermos escolher os cenários/modos, a dificuldade de comunicação com amigos (precisamos de criar uma equipa de quatro) e a impossibilidade de mudar de arma sem abandonar o jogo.

Splatoon 2 para Nintendo Switch

+

• Gráficos polidos e cheios de cor

• Mecânica do jogo

• Componente de estratégia e de jogos de plataforma

-

• Limitações no modo multiplayer