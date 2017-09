Descodificador: Mosquito Tigre Asiático chegou

Que tipo de mosquito é o Aedes albopictus?

Espécie originária do Sudeste Asiático, ficou conhecido como o Tigre Asiático. Tem características invasivas e, nas últimas três décadas passou a apresentar uma distribuição geográfica em todos os continentes. Na Europa, começou pela Albânia, no fim da década de 70, passou pela Itália (1990), registando-se a sua presença em 26 países europeus. Sabia-se da sua existência na Espanha desde 2005 e, agora, foi encontrado em Portugal, na região de Penafiel.

Que doenças pode transmitir?

Apesar de não ser o vetor primário da dengue — o mosquito com maior capacidade para transmitir a doença é o Aedes aegypti —, o albopictus pode transmitir os agentes patogénicos de doenças como dengue, chikungunya e zika. Os exemplares encontrados em Portugal não estavam infetados. Estima-se que 50 milhões de pessoas sejam infetadas anualmente com o vírus da dengue. A chikungunya também se manifesta com febre e a palavra significa “aqueles que se dobram”, devido à aparência dos doentes na primeira epidemia (Tanzânia, 1952).

Como chegou o Tigre Asiático a Portugal?

A entrada do mosquito em Portugal não é inesperada. Já se tinham encontrado espécimes na Catalunha e na Andaluzia, mas a expectativa inicial era de que o albopictus tivesse surgido primeiro no Algarve, onde estavam focadas as atenções dos entomologistas. O comportamento do inseto não é completamente previsível, já que na Itália, por exemplo, não entrou pela Albânia, mas terá vindo do outro lado do Atlântico. A principal causa da dispersão do mosquito não são as alterações climáticas, mas sobretudo o incremento da mobilidade humana e principalmente o fluxo de mercadorias, como plantas ou transporte de pneus.

O que deve fazer se encontrar o mosquito?

Devem ser verificados os ambientes em que o mosquito gosta de habitar ou onde a fêmea prefere depositar os ovos, como pneus abandonados, tampas de garrafa com água dentro. Os recipientes devem ser esvaziados e limpos, com as bordas secas e esfregadas. Não basta retirar a água, porque os ovos podem continuar depositados e com capacidade de eclodir, mesmo que o ambiente perca a água e depois volte a ser humedecido. Em geral, devem tapar-se caixas de água, manter as calhas limpas e desobstruídas, limpar semanalmente os vasos das plantas e limpar com escovas os reservatórios de água para animais.