Ir a Paris e não subir à Torre Eiffel é mais ou menos como ir a Roma e não ver o Papa. Ambos são ícones do turismo cultural destas duas capitais da Europa. Sete milhões de pessoas visitam Paris todos os anos - embora os atentados que castigaram a Cidade-Luz desde 2015 tenham afetado este fluxo turístico. Foi justamente por causa disso que se decidiu erguer um muro de vidro à prova de bala à volta do monumento mais icónico de Paris. O muro, que terá 3 metros de altura e cujo projeto foi desenhado pelo arquiteto Dietmar Feichtinger, deverá custar, ao todo, 25 milhões de euros e estar finalizado no 14 de julho do ano que vem - data da Festa Nacional Francesa, sempre festejada com fogo de artifício.

AFP

Esta semana, a implantação da infraestrutura necessária começou a ser feita, e a 5 de outubro dar-se-á início à instalação dos vidros à prova de bala, capazes de resistir a tiros de AK-47. O dispositivo, que é desmontável, será complementado com câmaras de vigilância, e faz parte de várias transformações que estão programadas para a Torre Eiffel. Até 2023, vão ser investidos 300 milhões de euros em melhorias a este monumento. As barreiras de vidro serão colocadas na parte frontal da Torre Eiffel, de frente para o rio Sena, e por trás, na direção do Campo de Marte.

Pascal Rossignol

Contudo, a obra não impedirá impedirão o acesso dos visitantes ao monumento construído por Gustave Eiffel em 1889, a tempo da Exposição Universal de Paris. As visitas continuarão a ser possíveis,passando os bilhetes a ser vendidos maioritariamente online, de modo a diminuir o risco das filas de turistas nas bilheteiras. Recorde-se que desde 2015, Paris já foi alvo de 14 atentados, que causaram a morte a mais de 200 pessoas. Agora, é altura de adaptação às ameaças dos tempos modernos. Alguns internautas nas redes sociais não conseguiram deixar de manifestar a sua tristeza: "Paris já não é uma festa", leu-se.