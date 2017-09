"Um dos piores anos" de fogos em França representa um décimo da área ardida em Portugal

O ano de 2017 está a ser um dos "piores" no combate aos fogos florestais em França, com 20.900 hectares de área ardida, um valor muito aquém dos quase 210 mil hectares ardidos em Portugal este ano.

Eric Grohin, da Direção Geral de Segurança Civil e de Gestão de Crises (DGSCGC), disse à Lusa que, desde 1 de janeiro, em França, arderam 20.900 hectares, tendo a região mediterrânica sido a mais afetada com 17.000 hectares de área ardida, um número, ainda assim, distante do que foi atingido em 2003, o "pior ano".

"Na zona mediterrânica, em 2003 registou-se 60.800 hectares de área ardida. Os anos de 2003 e 2017 são, de facto, os nossos piores anos em termos de área ardida", indicou o chefe do departamento dos serviços de incêndios e de socorro da DGSCGC.

Os "piores anos" em França ficam, assim, abaixo da área ardida em Portugal este ano: de acordo com o relatório divulgado esta semana pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, relativo ao período de 1 de janeiro e 15 de setembro, arderam 209.678 hectares de área florestal.

No sudeste de França, onde se regista a grande maioria dos incêndios do país, a área consumida pelos fogos florestais triplicou em relação à média dos últimos dez anos.

O responsável explicou que "antes do verão, as temperaturas eram muito altas, houve um défice pluviométrico e muito vento", o que provocou uma seca no sudeste de França superior à registada em 2003, ou seja, "condições extremamente favoráveis aos fogos florestais".