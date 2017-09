Três fogos na zona centro mobilizam 300 bombeiros, habitações não estão a correr perigo

Não há habitações ameaçadas

Quase 300 bombeiros e nove meios aéreos estão mobilizados para o combate a três incêndios florestais que deflagraram na tarde deste sábado na região Centro, dois no distrito de Viseu e outro no de Santarém.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o fogo que eclodiu às 15:18 na localidade de Chão de Codes, no concelho de Mação, mobiliza 141 elementos, 32 veículos e cinco meios aéreos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as chamas lavram em mato, pinhal e eucaliptal e, às 16:15, não existiam habitações em perigo.

No distrito de Viseu, deflagraram incêndios em Sardeza, concelho de Sernancelhe, e Beijós/Pardieiros, no município de Carregal do Sal, com este último a mobilizar 113 elementos, 27 veículos e dois meios aéreos.

O fogo de Sernancelhe tem no terreno 50 operacionais, apoiados por nove viaturas e dois meios aéreos.

Os dois incêndios também não ameaçam habitações ou localidades, adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.