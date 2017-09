“Sinto défice no conforto dos doentes nos hospitais”

O diagnóstico mais atual sobre a evolução do cancro em Portugal foi feito esta semana e o prognóstico não é reservado. Os dados de 2015 indicam que a doença continua a espalhar-se, no entanto mata cada vez mais tarde. O responsável pela estratégia nacional, Nuno Miranda, garante que os portugueses com uma neoplasia têm acesso aos tratamentos disponíveis em qualquer outro país do top europeu. Falta-lhes, sim, mais conforto.

Temos mais doentes e mais mortos por cancro mas isso não é necessariamente mau.

O aumento dos casos depende do envelhecimento, que por si é uma coisa boa. O índice de crescimento é de 3% ao ano, semelhante ao que se verifica nos restantes países europeus, e o número de mortes tem aumentado um pouco menos, o que significa que há mais sobreviventes. Embora existam mais mortos, morreram mais tarde, em idades mais avançadas. Portanto, os resultados estão a ser seguramente melhores.

É uma certeza que o número de pessoas com tumores vai aumentar. O SNS tem os recursos necessários para dar resposta?

O cancro é a epidemia da transição do século XX e XXI e até ao momento temos conseguido responder, com aumento de cirurgias e de tratamentos. Mas a pressão vai continuar a aumentar e temos de precaver a necessidade de mais cuidados. Há ainda uma questão particular na evolução do cancro: os doentes vão ser progressivamente mais velhos, com mais necessidade de cuidados diretos e menos autónomos.

Nos países ricos, como os EUA ou a Suécia, os doentes são mais bem tratados do que em Portugal?

Nos EUA é mito porque existem grandes assimetrias. A Suécia é o país com os melhores resultados da Europa, mas Portugal está no pelotão da frente quando comparado com a média dos restantes países europeus. Os nossos resultados de sobrevivência são dos melhores e não acho que exista qualquer vantagem em recorrer a um centro internacional. Em casos muito particulares, de doenças muito raras, pode existir vantagem e o próprio Serviço Nacional de Saúde encaminha os doentes. Sinto défice no conforto dos doentes, na privacidade com que alguns morrem nos hospitais. Sentimos falta de médicos, de enfermeiros, de condições de hotelaria, de conforto individual e não de medicamentos.

Além do cancro do pulmão, que mata mais doentes, qual é tumor mais temível?

Existe um aumento da preocupação da comunidade médica internacional em relação ao cancro do pâncreas. Tem vindo a aumentar lentamente e a maioria ultrapassava a fase cirúrgica, deixando de ser curável. Tem havido um grande investimento na procura de genes associados, de métodos mais sensíveis de diagnóstico e de tratamentos mais eficazes.

Onde é que Portugal tem ganho mais com a prevenção?

No colo do útero e no cancro associado à hepatite B. Começamos a ter resultados positivos na mortalidade por cancro do pulmão entre a população masculina e temos bons resultados em mama.

Estamos menos bem no tumor colorretal.

Sim, sobretudo nos homens. Mas é importante perceber também que o rastreio diminui a mortalidade em 16% e a dieta tem um efeito de 18%. Vamos morrer e mais importante do que alterar a mortalidade é alterar a maneira como as pessoas vivem e lidam com a doença. Ainda assim, está a ser feito um grande esforço para melhorar o rastreio.

O mais importante é a genética com que nascemos.

Sim, mas é como jogar no Euromilhões e o melhor é pôr as cruzes nos sítios certos e melhor se puder acrescentar outras. A vida saudável melhora as probabilidades.

O cancro vai ter cura?

É um desafio que tem vindo a ser ganho lentamente e com pequenos passos. Já foi possível encontrar a cura para vários tumores. Apesar de tudo, curamos 50% dos doentes.

As doenças oncológicas vão destronar as cerebrocardiovasculares como primeira causa de morte em Portugal?

A mortalidade por cancro está estável, mas será a primeira causa de morte global.