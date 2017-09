A grande aposta

As modas são assim. Parecem um fenómeno viral mas, no mundo dos negócios, anda tudo à procura do mesmo. E por isso responde-se às tendências do mercado. O Opel Grandland X faz parte da ofensiva do construtor alemão para os SUV do segmento C. Partilha a plataforma do Peugeot 3008, mas nasceu do tempo em que entre a Peugeot e a Opel havia apenas uma parceria. Por isso o ADN deste SUV é bem Opel, com uma imagem exterior e interior que o confirmam. Tem 4,47 metros de comprimento, 1,85 de largura e 1,60 de altura. A grelha dianteira tem duas barras que apoiam o logótipo da marca e se prolongam até aos faróis, que têm luzes diurnas em LED. O visual robusto prolonga-se nas linhas laterais. Mais uma vez a seguir a moda, a carroçaria pode estar pintada em duas cores.

Interior com sotaque francês

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Por dentro o Grandland X tem a sobriedade que se conhece aos alemães com o requinte típico dos franceses. Ou seja é um bom compromisso. Os materiais apresentam boa qualidade, com uma aposta vincada na ergonomia, em especial para o condutor, com todos os comandos muito acessíveis. Os bancos são certificados pela agência especializada alemã AGR. O espaço a bordo é bom, mesmo para quem viaja nos bancos traseiros. A bagageira conta com 514 litros e tem um acesso facilitado já que o comando é elétrico. Em opção a abertura e fecho podem ser acionados por um sensor de pé.

Os automóveis desta década são cada vez mais ligados ao mundo. O Grandland X tem ligações Apple CarPlay e Android Auto, para integração dos smartphones de ambos os sistemas operativos, iOS e Android. Recordo que a Opel integra ainda o sistema OnStar, que inclui um hotspot 4G e que já conta com os serviços de assistência pessoal, que permitem, por exemplo, reservar mesa num restaurante.

Em matéria de tecnologias de segurança e conforto, as parcerias com o Grupo PSA também são evidentes. Tal como já acontece no Opel Crossland X, o Grandland conta com o sistema de controlo de tração IntelliGrip, com cinco opções diferentes cada uma com diferentes acertos da distribuição de binário ao trem dianteiro, do ponto de passagem das velocidades da caixa automática e da resposta do pedal do acelerador. É um sistema que funciona de forma eficaz, em especial se pensarmos que este automóvel apenas tem tração dianteira. De resto, nem existe a opção de tração integral.

Depois há ainda uma extensa lista de tecnologias de apoio à condução, como o alerta de colisão dianteira, com travagem de emergência automática e deteção de peões, alerta de cansaço do condutor, assistência avançada ao estacionamento e câmara 360 graus. Os construtores automóveis seguem no caminho da condução autónoma, que pode não estar assim tão distante. O sistema de programador de velocidade automático com função de paragem mantém a velocidade e a distância para o veículo da frente e trava (até imobilizar) ou acelera quando é necessário.

Motores compactos e racionais

Já é cada vez mais raro encontrar gamas com uma lista extensa de motorizações. O Opel Grandland X vai ter no lançamento apenas dois motores, um a gasolina e outro diesel. O destaque vai para o 1.2 Turbo, com injeção direta. É construído em alumínio, tem 130 CV de potência e um binário máximo de 230 Nm logo às 1750 rpm. Já o motor diesel é o 1.6 Turbo D, que debita 120 CV com binário máximo de 300 Nm às 1750 rpm.

Ataque à concorrência

O Grandland X só chega no primeiro trimestre de 2017 e por essa altura vai querer fazer frente aos maiores trunfos do mercado, como Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Seat Ateca e VW Tiguan. O segmento está cada vez maior, com o crescimento atual a cifrar-se nos 20%.

Com este novo modelo, a Opel enriquece a gama SUV, depois dos lançamentos do Mokka X e Crossland X. 2017 foi um ano cheio para a marca alemã, com sete novos modelos no mercado. Quanto ao este novo Grandland X ainda não tem preço, mas a marca promete um valor competitivo. Decisiva para o sucesso no mercado português é a classificação nas classes de portagem. Tudo indica que o Grandland X seja Classe 1, mas vai ser preciso esperar pela homologação.