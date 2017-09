Médicos avançam para a greve

Paralisação vai ocorrer em diferentes dias de outubro. Em novembro haverá greve geral

A reunião da Federação Nacional de Médicos (FNAM) e do Sindicato Independente dos Médicos com o Ministério da Saúde terminou sem que tenha sido obtido um acordo, o que leva a que avancem para uma greve que irá decorrer intercaladamente ao longo dos próximos dois meses.

Em outubro, os médicos vão parar um dia por semana - primeiro no norte, a 11 de outubro, depois no centro, a 18, e no sul, a 25 - enquanto a 8 de novembro terá lugar uma greve geral.

O protesto destes profissionais de saúde ocorre por não terem conseguido que fosse satisfeita a sua reivindicação de que fossem repostas as “situações laborais que estavam em vigor antes da troika”, segundo referiu anteriormente Mário Jorge Neves, presidente da FNAM

Atualmente, a lista de utentes por médico de família é de 1900 por médico, os sindicatos pretendem que regresse a um máximo de 1500.

Relativamente ao trabalho suplementar, pretendem que tenha um limite de 150 horas anuais, em vez das 200 em vigor.