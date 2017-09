Calor de verão no primeiro fim de semana de outono

O primeiro fim de semana de outono vai ser marcado em Portugal continental por alguma nebulosidade, vento fraco e temperaturas máximas a variar entre os 20 e os 30 graus Celsius, adiantou esta sexta-feira o meteorologista Bruno Café.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que para esta sexta-feira, dia em que começa o equinócio de outono, está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade em especial nas regiões montanhosas.

"Para o fim de semana não vai haver grandes alterações. Está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade em especial nas regiões montanhosas, vento fraco no litoral oeste e moderado nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal", disse.

Segundo Bruno café, está prevista também uma pequena subida das temperaturas mínimas nas regiões montanhosas e descida da máxima na região norte.

"No domingo poderão ocorrer aguaceiros no final do dia na região norte", salientou.

De acordo com o meteorologista, durante o fim de semana, as temperaturas vão ser mais elevadas no Alentejo, em especial no interior, devendo chegar aos 30/31 graus Celsius e na região Vale do Tejo entre 27 e 30 graus.

No interior norte, as temperaturas máximas vão variar entre os 26 e os 28 e no litoral norte e centro entre 20 e 25 graus.

"Não haverá grandes alterações até domingo, mas na segunda-feira devido a uma passagem de uma superfície frontal fria já vamos ter um aumento da temperatura mínima e uma descida da máxima", acrescentou.

O equinócio de outono começa esta sexta-feira às 21h02 em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira e às 20h02 na Região Autónoma dos Açores, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

Esta estação prolonga-se até ao próximo Solstício que ocorre no dia 21 de dezembro às 16h28 em Portugal continental.