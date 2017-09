‘Apagão’ informático de €10 mil milhões para offshores investigado pelo DIAP

A notícia foi confirmada ao Expresso por fonte do Ministério Público, que refere que “os elementos recolhidos deram origem a um inquérito, o qual foi remetido ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa”

O Ministério Pùblico (MP) decidiu abrir um inquérito ao 'apagão' informático que permitiu que quase 10.000 milhões de euros fossem transferidos para offshores sem o tratamento pela Autoridade TributáriaT entre 2011 e 2014, embora os bancos tenham enviado essa informação ao Fisco.

A notícia, avançada esta tarde pelo "Público" e "Jornal Económico", foi confirmada ao Expresso por fonte do gabinete de imprensa da PGR, que refere que "os elementos recolhidos deram origem a um inquérito, o qual foi remetido ao DIAP de Lisboa.".

A mesma fonte adianta que o inquérito ,instaurado em agosto, "encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça."

Entre 2011 e 2015, enquanto Paulo Núncio era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não foram publicadas as estatísticas da Autoridade Tributária com os valores das transferências para offshores, uma publicação que passou a ser feita em 2010, por despacho do então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques (último Governo de José Sócrates).

As estatísticas só voltaram a ser publicadas no Portal das Finanças por decisão do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, sendo que o Ministério das Finanças detetou que houve 20 declarações de operações transfronteiras (os modelos 38, enviadas pelos bancos ao Fisco) que "não foram objeto de qualquer tratamento pela Autoridade Tributária".

Dadas as discrepâncias, Rocha Andrade solicitou uma auditoria à Inspeção Gertal de Finanças.