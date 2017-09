Exército reforça com arame farpado Regimento de Engenharia de Tancos

É densa a mata que esconde os Paióis Nacionais de Tancos. No final da estrada em terra batida que dá acesso ao local avista-se uma placa a indicar a área militar. Quando nos aproximamos, deparámo-nos com a rede exterior – que estava a ser reparada por uma empresa privada um mês antes do furto –, enquanto do lado direito encontra-se apenas uma rede interior de arame farpado. Mais à frente veem-se ainda dois postos de vigia, com vidros partidos e sem nenhum militar lá dentro, ao contrário do que se verificava aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao local, a 4 de julho.

Nisto, percorremos a área durante cerca de 15 minutos. Passaram por nós alguns militares à civil a fazer a sua corrida matinal. Pouco depois, chegava um jipe com dois elementos do Exército a efetuar a ronda, que nos pediram para abandonar a área de acesso restrito. Desde o furto em Tancos, no passado dia 28 de junho, que o local é alvo de mais rondas, envolvendo um maior número de militares.

Nesta altura, ainda há material militar que continua guardado em Tancos, apesar de o ministro da Defesa ter anunciado o encerramento destes paióis e a transferência do armamento para outro local com “maior segurança e capacidade”. Tal como o Expresso avançou no início do mês, parte desse material será transferido em breve para o Campo de Tiro de Alcochete. Fonte oficial do Exército reiterou que “o processo de transferência das cargas existentes nos Paióis Nacionais de Tancos está a decorrer”, recusando-se contudo a adiantar detalhes por questões de segurança. Ontem, no Parlamento, o ministro da Defesa revelou que os paióis já começaram a ser esvaziados. No dia em que o Expresso se deslocou a Tancos não se vislumbrava azáfama.

Ali ao lado, no Regimento de Engenharia nº1 o Expresso pôde testemunhar a instalação de uma rede de arame farpado em todo o perímetro do muro exterior, uma medida que acontece dias depois de o Governo ter recebido relatórios com recomendações dos ramos militares e da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, que apontam para a importância de se garantirem os “requisitos técnicos definidos para a armazenagem e segurança do material de guerra” e para a “reabilitação de meios complementares de segurança.”

Medida prevista em 2016

Confrontada pelo Expresso, fonte oficial do Exército garantiu, porém, que a “colocação de arame farpado no Regimento de Engenharia Nº1 é um processo que se encontrava já previsto no Plano de Obras das Unidades efetuado em 2016 e depois cabimentado em SIG após conhecidos os detalhes do orçamento e faz parte dos investimentos efetuados pelo Exército na manutenção e melhoria das suas instalações.”

Entre as principais recomendações que constam dos relatórios dos ramos militares e da Inspeção-Geral da Defesa Nacional estão o alerta para a necessidade de se aperfeiçoar a formação e o treino dos militares com funções de segurança, além do reforço da segurança das instalações militares. Segundo o ministro Azeredo Lopes, o estado de segurança das instalações militares era “razoável”.

Ainda não é conhecido o destino das granadas, munições e explosivos que desapareceram no passado dia 28 de junho dos Paióis Nacionais de Tancos. As críticas ao ministro aumentaram depois de o governante ter afirmado há uma semana, em entrevista ao “DN”, que no limite poderá nem ter havido furto nos Paióis, devido à falta de provas. Em julho, Azeredo Lopes admitiu que falhou a avaliação quanto à segurança em Tancos, sublinhando que o Exército encontrou uma solução mais eficiente para guardar o armamento dos Paióis. Ontem, no Parlamento o ministro da Defesa não repetiu que pode não ter havido furto e preferiu sublinhar que os três processos disciplinares já abertos pelo Exército.