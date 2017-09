Cancro do pulmão mata mais mulheres e menos homens

Confirma-se o pior prognóstico dos médicos sobre a democratização dos hábitos tabágicos. As mulheres passaram a fumar como os homens e a adoecer como eles, que agora até começam a ter um estilo de vida mais moderado.

A alteração no comportamento tem vindo a ser notada e os dados mais recentes sobre o cancro em Portugal, relativos a 2015, provam que o diagnóstico inicial estava correto: o maior desvio na mortalidade total aconteceu entre a população feminina vítima de neoplasias do pulmão. As mortes aumentaram 15%, enquanto nos homens diminuíram.

Os dados mais recentes confirmados indicam que os tumores malignos do pulmão fizeram 4015 vítimas mortais em 2015, mais 88 do que no ano anterior (3927). Entre os homens, perderam a vida 3077 em 2014 e um pouco menos no ano seguinte, com 3035 óbitos. Ao invés, a população feminina acumulou baixas: de 850 para 980 mulheres mortas pelo tabaco.

“É o segundo ano consecutivo em que temos as mortes por cancro do pulmão a aumentarem nas mulheres e a diminuírem nos homens. Mas ainda temos um efeito protetor na mortalidade global por beneficiarmos significativamente de um baixo consumo de tabaco quando comparados com a maioria dos outros países europeus”, explica Nuno Miranda, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral da Saúde, que na quinta-feira apresenta o relatório deste ano, com dados de 2015.

São também os hábitos tabágicos moderados que têm ajudado Portugal a manter-se entre os países europeus com os números mais reduzidos de novos tumores malignos e com as maiores taxas de sobrevivência. “A incidência [novos casos de cancro] está a aumentar dentro do esperado, cerca de 3% anualmente, e as taxas padronizadas, tendo em conta o efeito da idade, estão estáveis”, adianta o oncologista. Mais uma vez, os homens fazem a diferença: além de menos óbitos, também entre eles há menos novos diagnósticos de neoplasias pulmonares.

Nos restantes tumores malignos mais frequentes, as mortes aumentaram, embora ligeiramente. Depois do pulmão, com 4015 casos mortais em 2015, o cancro colorretal foi o que tirou mais vidas (3812 em 2015, mais 52 do que em 2014), seguido pelas neoplasias do estômago, com 2336 mortos, 46 acima dos registados no ano anterior. Na lista, seguem-se os tumores da próstata, com 1723 casos fatais em 2015 e 1187 no ano anterior, e da mama: 1683 mulheres mortas, mais 23 do que em 2014.

“Estamos a tratar melhor”

“Continuamos a ter uma taxa de incidência de doenças oncológicas baixa e a prova é que a nossa esperança média de vida está entre o topo na Europa”, sublinha Nuno Miranda. A explicação está no facto de “hoje tratarmos melhor o cancro e os doentes morrerem cada vez mais tarde”. A justificar a afirmação, o responsável pela estratégia oncológica no país refere: “Temos mais doentes tratados, mais tratamentos disponíveis e um aumento significativo no número de doentes operados — 44.865 em 2014 e 46.038 em 2015 — e a lista de espera para cirurgia mostra que não houve aumentos relevantes dos tempos de espera.”

Nuno Miranda confessa-se agradado com os resultados. “Foi mantida a capacidade de resposta apesar do período de crise e do número elevado de solicitações ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e isto deve-se ao SNS e sobretudo aos seus profissionais.”

No relatório que esta quinta-feira vai ser apresentado são ainda divulgados resultados sobre as diferenças regionais na mortalidade por cancro. ”Temos dados padronizados por região e conseguimos perceber onde existem mais mortes.”

Açores lidera mortes por cancro

E no retrato nacional, é nos Açores que o cancro mais mata, e sobretudo por tumores malignos do pulmão, aliás como tem sido nos últimos anos. “As taxas de incidência e de mortalidade são impressionantes e chegam a ser o dobro quando comparadas com o resto do país. Sabemos que a explicação está no tabaco, porque os outros tumores relacionados com o tabagismo, da bexiga e da cabeça e pescoço, também aumentaram, não se tendo verificado o mesmo para outros cancros, como o colorretal por exemplo”, explica o oncologista.

Entre as variações no país há ainda outros dados, também eles já conhecidos de estudos anteriores. “Temos mais melanoma na Madeira e no Alentejo e menos no Norte, mostrando a correlação com a latitude pela proximidade ao Equador; mais tumores do estômago no Norte, pelo consumo de fumados e produtos conservados em sal, e mais neoplasias colorretais no Alentejo, também por associação a hábitos alimentares.”

O retrato final de 2015 resume-se a um total de 27.176 portugueses mortos por cancro e 50.638 que receberam o temível diagnóstico.