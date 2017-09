Alto quadro da Jerónimo Martins detido na Colômbia por corrupção

Pedro Jorge da Costa Coelho é suspeito de exigir dinheiro para a adjudicação de contratos de construção das lojas na Colômbia

O Ministério Público colombiano deteve um alto quadro de nacionalidade portuguesa do Grupo Jerónimo Martins. Chama-se Pedro Jorge da Costa Coelho e é suspeito dos crimes de corrupção privada e conspiração.

A notícia está a ser avançada pela imprensa de Bogotá, que cita fontes oficiais da Fiscalía General de la Nación (ministério público).

De acordo com as autoridades, o empresário, que é referido como diretor mundial de operações dos supermercados Ara, é suspeito de exigir dezenas de milhares de euros para a adjudicação de contratos de construção de supermercados na Colômbia.

Ao Expresso, o Grupo Jerónimo Martins confirma a detenção do diretor de operações da Ara.

"Recentemente, a Jerónimo Martins Colombia tinha denunciado às autoridades colombianas a existência de um potencial caso de corrupção privada, em benefício próprio e em prejuízo da Companhia, detectado pelos sistemas internos", diz o gabinete de comunicação.

E acrescenta: "Graças à actuação conjunta com as autoridades colombianas, foi possível avançar para a instauração de um processo, que resultou na detenção anunciada. Estando o processo em curso, sob a condução das autoridades colombianas, e por respeito ao desenvolvimento da sua actividade, vamos abster-nos, para já, de fazer mais comentários públicos sobre o assunto."

Na Colômbia, o grupo Jerónimo Martins está presente desde 2013 com a insígnia Ara, "loja de proximidade com espírito, ambiente e sabor colombianos", de acordo com o site da empresa de distribuição.

A Jerónimo Martins/Ara tem 221 lojas naquele país que, em 2016, contribuíram com uma facturação de 236 milhões de euros, um crescimento de 92,5%.

.