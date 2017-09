MAI ordena à Proteção Civil auditoria sobre todas as licenciaturas

Relatório da auditoria deverá ser entregue até ao próximo dia 25. Medida surge após a demissão do comandante da Proteção Civil na sequência de uma notícia do “Público” que deu conta que 90% das cadeiras da sua licenciatura foram feitas por equivalência

O secretário de Estado da Administração Interna ordenou à Autoridade Nacional de Proteção Civil que realize uma auditoria para verificar as licenciaturas de todos os dirigentes e elementos da sua estrutura operacional, que deve estar concluída até dia 25.

"Determinou à ANPC, através da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização, a verificação do cumprimento deste requisito – habilitação com grau de licenciatura – por parte de todos os dirigentes e de todos os elementos da estrutura operacional a desempenhar funções na ANPC na presente data", refere o despacho assinado por Jorge Gomes, datado de 18 de setembro.

Segundo o despacho, a que a agência Lusa teve acesso, o relatório desta auditoria deverá ser entregue até ao dia 25 de setembro.

O secretário de Estado da Administração Interna justifica a auditoria com o facto de a licenciatura ser um requisito obrigatório para o desempenho de funções dirigentes ao nível superior e intermédio, nomeadamente na estrutura operacional da ANPC, quer no patamar distrital, quer no patamar nacional.