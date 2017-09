Juízes desconvocam greve

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) desconvocou a greve marcada para os próximos dias 3 e 4 de outubro. Depois de a ASJP ter admitido esta terça-feira que ia “ponderar um voto de confiança” à Assembleia da República, após uma reunião com o grupo parlamentar do PS, a paralisação foi mesmo cancelada.

De acordo com os argumentos avançados anteriormente, a greve foi justificada por quatro razões: “porque o governo se mantém irredutível e não discute com os juízes o Estatuto na sua integralidade; porque o Estatuto continua a negar aos juízes a progressão profissional adequada à dignidade da sua função; porque os sucessivos governos continuam a protelar a necessária revalorização do estatuto sócio-económico dos juízes, aspeto fundamental para a garantia da sua independência; porque não obstante toda a abertura e sentido de responsabilidade demonstrados, o governo continua a desconsiderar os juízes com o seu ruidoso silêncio”.

Mas, dada a “abertura clara da Assembleia da República” para discutir todo o Estatuto dos Juízes “falta de abertura” do Governo”, diz esta quarta-feira a ASJP, a paralisação ficou sem efeito.

Na altura em que foi anunciada a greve, Catarina Martins, coordenadora do BE, disse que se tratava de “uma situação grave” e defendeu que era preciso reunir todas as condições para que os problemas sejam ultrapassados.

Já Passos Coelho, líder do PSD, disse que uma greve marcada para dias tão próximos das eleições autárquicas era “impensável num país democrático”, apesar de os juízes poderem ter razão.