Expresso eleito o melhor jornal português

Três dos títulos de média do Grupo Impresa conquistaram prémios na Gala do Meios & Publicidade, que se realizou terça-feira à noite no Centro de Congressos de Lisboa.

O Expresso venceu, uma vez mais, o título de melhor jornal generalista do país, categoria em que estava nomeado juntamente com o Público, o Correio da Manhã, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Já a SIC Notícias conquistou uma vez mais o prémio de melhor canal de informação, enquanto a revista Caras levou para casa o título de sociedade.

Veja os vencedores nas várias categorias:

Personalidade de Media: José Carlos Lourenço (Global Media Group)

Personalidade de Publicidade: Pedro Pires/Vhils (Solid Dogma)

Personalidade de Marketing: Ana Sofia Vinhas (EDP)

Marca do Ano: Web Summit

Lançamento do Ano: Eco

Canal Generalista: RTP1

Canal de Informação: SIC Notícias

Canal de Entretenimento: Fox

Canal Infantil: Panda

Rádio: Rádio Comercial

Produtora de Televisão: Plural Entertainment

Título de Informação Generalista: Expresso

Título de Informação Económica: Jornal de Negócios

Título Desportivo: Record

Título de Televisão: TV Guia

Título de Sociedade: Caras

Título Feminino: Revista Cristina

Newsmagazine: Sábado

Título de Automóveis: Turbo

Agência Criativa: FCB Lisboa

Agência de Meios: Intiative

Agência de Design: Y&R Branding

Agência de Eventos e Activação: Desafio Global

Agência de Comunicação: Lift Consulting

Produtora de Som: Índigo

Produtora de Imagem: Ministério dos Filmes

Empresa de publicidade out-of-home: MOP