Advogado detido no Porto pode ser extraditado para França

Advogado portuense era alvo de um mandado de detenção europeu por suspeitas de branqueamento de capitais

Um advogado português de 47 anos foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto e deverá ser extraditado em breve para França. O suspeito era alvo de um mandado de detenção europeu, por alegados crimes de branqueamento de capitais.

De acordo com a Polícia Judiciária, o mandado emitido pelas autoridades francesas "tem subjacente a eventual prática de crimes da área económico-financeira".

O advogado irá ser agora presente ao juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto, "para apreciação do processo de extradição e eventual aplicação de medida de coação".