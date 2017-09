Gaianima: João Vieira Pinto, Ricardo Almeida e Angelino Ferreira começam a ser julgados esta terça-feira

Os ex-administradores da empresa municipal Gaianima estão acusados de crimes de abuso de poder, infidelidade e peculato. Luís Filipe Menezes vai ser ouvido como testemunha e Eduardo Vítor Rodrigues, que reclama 4,5 milhões de euros aos arguidos, foi chamado a depor pelo Ministério Público

Os ex-responsáveis do Conselho de Administração da empresa municipal Gaianima, extinta já no mandato do atual presidente da Câmara de Gaia são acusados de terem causado um buraco financeiro ao município de quase 4,5 milhões de euros, montante agora reclamado por Eduardo Vítor Rodrigues.

Segundo o despacho do Ministério Público, Ricardo Almeida, presidente executivo da Gaianima entre 2011 e 20013, período investigado pelo DIAP do Porto, Angelino Ferreira, administrador não executivo da área financeira e então também administrador da SAD do FC Porto, e João Vieira Pinto, diretor da FPF e gestor não executivo da empresa municipal de Gaia, não cumpriram as normas legais de gestores públicos, “causando prejuízos aos interesses que lhes competia zelar”.

No julgamento que tem início esta terça-feira, os três administradores incorrem na prática de crimes de infidelidade, abuso de poder e peculato. De acordo com o Ministério Público, mesmo após o executivo de Luís Filipe Menezes ter decidido extinguir a Gaianima por prejuízos sucessivos e nomeado os três administradores membros da comissão liquidatária, os agora acusados continuaram a gerir a empresa como “bem entendiam, esgotando e agravando os seus recursos financeiros e patrimoniais do município de Vila Nova de Gaia”.

No longo despacho de acusação, o Conselho de Administração da empresa criada por Menezes em 2001 é indiciado por ter assumido compromissos e pagamentos sem fundos disponíveis, sem cabimentação orçamental e fora do plano de liquidação e dissolução, tomado em 30 de janeiro de 2013, poucos meses antes de Luís Filipe Menezes ter decidido candidatar-se nas últimas autárquicas à presidência da Câmara do Porto.

No plano de liquidação constavam a gestão de equipamentos desportivos, como piscinas, pavilhões, polidesportivos, dois estádios municipais, biblioteca, auditório e o cineteatro municipal, entre outras atividades de cariz cultural e desportivo. No final de 2013, já após o socialista Eduardo Vítor Rodrigues ter sido eleito em Gaia, Ricardo Almeida, na altura líder da Distrital do PSD do Porto, e João Vieira Pinto, renunciaram às funções na comissão liquidatária, tendo ambos integrado a lista derrotada de Menezes na corrida à Câmara do Porto.

Angelino Ferreira foi o único que aceitou manter as funções de liquidatário na gerência do atual presidente da Câmara, mas acabou por também renunciar no final de 2014, após Eduardo Vítor Rodrigues ter solicitado uma auditoria às contas da Gaianima e denunciado a gestão da mesma ao Ministério Público face ao buraco detetado de quase 4,5 milhões de euros, montante similar ao apurado pelo Tribunal de Contas.

O Ministério Público sustenta que os três antigos administradores pautaram toda a sua atuação na violação de regras aplicáveis aos gestores e empresas públicos, ao Código dos Contratos Públicos e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atrasos, desrespeitando ainda as diretrizes da Troika. “Os arguidos violaram ainda o cumprimento da Orientação Estratégica do presidente da Câmara de Gaia, não avaliando os os riscos inerentes à atividade, nem adotaram mecanismos de contratos que fossem idóneos para assegurar igualdade de oportunidades aos interessados não cumprindo exigências mínimas de transparência...”, lê-se no despacho a que o Expresso teve acesso.

Gaianima atuou como operador privado

A acusação considera que durante os anos de 2011 a 2013, na área do planeamento da contratação externa de bens e serviços, não foi observado por parte dos arguidos uma visão estratégica global e de terem sido celebrados, de forma reiterada, ajustes diretos (grande parte ao abrigo do regime simplificado), “com despesas nunca inferiores a 500 mil euros”. “Os arguidos Ricardo Almeida e Angelino Ferreira, com a conivência de João Vieira Pinto, realizaram de forma intencional vários procedimentos concursais com nulidades, irregularidades e ilegalidades”, segundo relatório da Perícia da Inspeção Geral de Finanças.

Para a acusação, a Gaianima atuou como um operador privado, ao entregar empreitadas no valor de 1,2 milhões de euros a um universo de empresas controladas pelo empresário João Faria e familiares, como a J. da Silva faria, Lda., Vantagens Paralelas Construções, Lda. e Electrobelmonte, Lda. A obra no valor de mais de 496 mil euros foi desdobrada em dois contratos paralelos, de acordo com a acusação para fintar a necessidade de visto do Tribunal de Contas.

Entre as empreitadas adjudicadas por ajuste direto esteve a requalificação do Estádio Municipal Jorge Sampaio, onde a equipa B do FC Porto passou a jogar mediante a assinatura de um contrato-programa. O Mundialito de futebol, cuja organização foi contratada por 150 mil euros à FPF, é outro dos ajustes diretos investigados, numa altura em que a Gaianima já se encontrava em processo de liquidação e com um saldo negativo de 3,2 milhões de euros.

Na fase de acusação, os arguidos optaram por não prestar declarações. Luís Filipe Menezes vai ser ouvido como testemunha no próximo dia 26, enquanto Eduardo Vítor Rodrigues, chamado pelo Ministério Público, irá prestar declarações no dia seguinte.