Caso do apartamento: Fernando Medina contactou o Tribunal Constitucional 

Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa e candidato às próximas autárquicas pelo PS, já contactou o Tribunal Constitucional. Em causa está a questão da compra do seu apartamento no centro de Lisboa, por 645 mil euros, já que se trata de uma alteração patrimonial superior a 50 salários mínimos.

De acordo com a legislação, o autarca tinha 60 dias para fazer a atualização dos rendimentos. Mas o prazo já foi largamente ultrapassado. Em tese, pode até perder o mandato.

De acordo com fonte oficial do Tribunal Constitucional, o autarca contactou entretanto a instituição “no sentido de suprir eventuais omissões” na sua declaração do património de rendimentos.

A polémica surgiu há cerca de duas semanas na comunicação social. Desde então, Fernando Medina fez várias declarações sobre o assunto e revelou publicamente os documentos da compra do referido apartamento.