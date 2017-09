Carro fica sem travões e atropela doze pessoas durante funeral em Miranda do Corvo

O acidente foi causado por um automóvel Peugeot que acompanhava o funeral na estrada de acesso para a igreja de Semide

Doze pessoas sofreram ferimentos ligeiros ao terem sido atropeladas por um automóvel que acompanhava um funeral na estrada de acesso para a igreja de Semide, segundo indicou ao Expresso Carlos Amaral, segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo.

Tanto o proprietário da viatura que terá ficado sem travões, um automóvel Peugeot, como os atingidos participavam no funeral.

O acidente ocorreu na estrada de acesso à igreja de Semide, pouco depois das 18h30.

Para o local foram mobilizadas cerca de uma dezena de ambulâncias dos Bombeiros de Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares.

As primeiras informações avançadas à agência Lusa indicavam que quatro pessoas haviam ficado feridas com gravidade, mas esses dados não se confirmaram.

O Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra indicou entretanto ao Expresso que deram entrada cinco pessoas atropeladas no funeral, na maior parte com traumatismos ligeiros, acrescentando que as primeiras observações indicavam não existir nenhum caso grave.