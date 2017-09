Utilizadores do CCleaner atacados por malware sem darem por isso

Se tem um computador pessoal com o sistema operativo Windows de 32 bits e o software de limpeza de ficheiros e otimização de recursos CCleaner, então é bem provável que entre 15 de agosto e 12 de setembro a sua máquina tenha sido atacada por programas maliciosos.

Foi a própria empresa que gere o CCleaner, a Piriform, que lançou o alerta, esta segunda-feira, através de um post publicado num blogue. Segundo a empresa, o software indesejado foi distribuído inadvertidamente pelas versões 5.33.6162 e Cloud 1.07.3191 do CCleaner de 32-bit.

De acordo com um porta-voz da Piriform, 2,27 milhões de utilizadores fizeram download da primeira versão, enquanto a segunda foi instalada em cerca de 5000 máquinas.

Ao fazer o download destas versões do CCleaner, os utilizadores acabavam por instalar os programas maliciosos sem se aperceberem. Estes malwares enviavam informação sobre dos computadores atacados, de forma encriptada – do nome do computador ao software que tinha instalado – e permitiam que fossem controlados remotamente.