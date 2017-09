Que força é esta?

Era uma vez uma miúda que tinha uma fixação por aviões. Os pais disseram-lhe sempre que ela poderia ser o que quisesse, assim colocasse o seu esforço no objetivo. Aos 9 anos, Sabrina Gonzalez Pasterski - assim se chama esta descendente de cubanos - aprendeu a consertá-los. E, não satisfeita, decidiu construir uma aeronave de dois lugares na qual os seus pais de Chicago pudessem voar quando a fossem ver a Massachussets - na altura, já tinha fixado como meta o prestigiado MIT (Massachussets Institute of Technology) como o local onde queria estudar.

Provavelmente, muitos que a viram tentar a construção acharam que Sabrina iria desistir a meio do processo. Afinal, foram precisos dois anos (dos 12 aos 14) para a rapariga construir o seu monomotor - e, entretanto, vários modelos iguais envolveram-se em acidentes mortais. Isto poderia ter demovido Sabrina de levar o seu intento adiante, mas, pelo contrário, levou-a a melhorar a segurança da aeronave, fazendo-lhe modificações que foram aprovadas pelas autoridades aéreas americanas. Assim, Sabrina tornava-se, aos 16 anos, a mais jovem projetista de aviões e piloto de testes dos EUA. Em 2009, fez o seu primeiro voo a solo na América.

Também com 16 anos, chegou ao MIT, atraída pelo desafio da física. Sobre o seu objeto de estudo predileto, dirá: "A física é excitante por si só. Quando estou cansada durmo, quando não estou penso em Física". Debruçou-se sobre os buracos negros e o tempo no espaço, e em especial na gravidade no contexto da mecânica quântica."Monstros" científicos como Stephen Hawking e Andrew Strominger já a citaram em "papers" - o que não é de somenos importância.

O seu mentor no MIT, Earl Murman, afirmou: "Não estou qualificado para julgar a grandeza científica de Sabrina - isso cabe aos laureados do Nobel", mas compara a inteligência da aluna ao génio artístico de Mozart. "Vai ser interessante observar se ela crescerá cientificamente ao nível de um Mozart ou um Beethoven." Sabrina formou-se com a média mais alta de sempre do MIT, 5.0 GPA - e prossegue agora um doutoramento em Física na Universidade de Harvard.

Wikicommons

Uma "millenial" ausente das redes sociais

A menina que tomou o mundo da Física de assalto tem hoje 23 anos, mas não tem um perfil comum. Filha única, já fez saber que detesta deixar a mente ociosa. Ao contrário dos jovens da sua geração, esta "millenial" não tem 'smartphone' e não está presente em qualquer rede social - Facebook, instagram, Twitter ou LinkedIn. A única coisa que Sabrina alimenta é a sua página na web, "PhysicsGirl", onde vai contando os seus feitos e muitos prémios e distinções.

A sua vida social também não é igual à da maioria: Sabrina confessa que nunca teve um namorado, nunca fumou um cigarro ou bebeu uma bebida alcoólica. Conta que foi Jeff Bezos, o criador da Amazon, quem a atraiu para a Física. Talvez por isso, o empreendedor ofereceu-lhe há vários anos emprego na sua empresa aeroespacial, a Blue Origin. Não foi o único: a NASA (nem mais) também a convidou para trabalhar. Por enquanto, Sabrina prefere focar-se "nos estudos".