Sindicato dos Enfermeiros Portugueses também avança para greve

Primeiro-ministro tinha dito que o acordo estava para breve, mas na reunião desta quinta-feira houve um retrocesso e os enfermeiros marcaram três dias de greve para 3,4 e 5 de outubro

Começou com grande atraso e acabou ainda pior a reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e o Governo para negociar as alterações na carreira, nas remunerações e nos horários de trabalho, por exemplo. O SEP marcou greve de três dias para os dias 3, 4 e 5 de outubro. Ao que o Expresso apurou, o ponto da discórdia terá sido a atualização do salário base dos enfermeiros generalistas de €1200 para €1600 mensais brutos.

A medida iria beneficiar cerca de 36 mil dos 42 mil profissionais de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os €1600 são o valor já pago aos profissionais de saúde não médicos nas unidades do Estado. A medida teria um grande impacto orçamental e terá impedido o acordo.

Ainda por negociar estão os aumentos para os enfermeiros especialistas, que deveriam ascender a um total de €1900 mensais, e o alargamento das 35 horas de trabalhos todos os enfermeiros do SNS.

O SEP não apoiou os enfermeiros parteiros, que há quatro meses recusam prestar cuidados especializados a grávidas e recém-nascidos, nem a greve que teve início na segunda-feira e que termina esta sexta-feira, estando marcada uma concentração ao 12h em frente ao Parlamento. Até ao momento, só da região norte estão confirmados 45 autocarros, esperando-se uma das maiores manifestações de enfermeiros em Portugal.

O Presidente da República já adiantou que vai receber na próxima semana os enfermeiros e médicos, que já avancaram com greve para a segunda semana de outubro, e o CDS quer ouvir os profssionais no Parlamento.