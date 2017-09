Roubaram uma playstation e um portátil da sede de Isaltino

A sede de campanha de Isaltino Morais em Linda-a-Velha foi vandalizada na madrugada desta terça-feira. Além de causarem estragos materiais, os autores terão ainda roubado material.

Ao Expresso, Francisco Gonçalves, diretor de campanha do ex-autarca e atual candidato à Câmara Municipal de Oeiras, diz que ainda não existe uma ideia sobre o custo total dos danos. Mas revela que desapareceu "um computador portátil e uma PlayStation" da sede.

Às 3h27, a PSP recebeu um alerta a dar conta de que a sede do candidato às eleições autárquicas tinha sido alvo de um assalto e alguns agentes foram de imediato ao local.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a sede foi alvo de "furto e danos por desconhecidos". Neste momento, os responsáveis pela campanha de Isaltino Morais continuam a avaliar os estragos causados pelos intrusos.

À TSF, que avançou com a notícia ao início desta manhã, Francisco Gonçalves, diretor de campanha do ex-autarca, garantiu que a campanha eleitoral vai continuar. "Ficámos chateados porque nos estragaram o equipamento. A campanha corre como tem de correr. Temos de estar prontos, estamos na rua, com uma agenda de manhã à noite, com visita a locais, com muita gente. A campanha fica triste por ver a sede estragada."

Para já, sabe-se que os intrusos partiram cadeiras, uma porta de vidro e um televisor.