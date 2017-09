Esta interrogação vai deixar de sê-lo daqui a poucas horas

As expectativas estão muito altas. Ao contrário do iPhone 7, que não revelou uma grande evolução relativamente ao anterior, os fãs estão à espera que a nova versão represente uma das maiores evoluções de sempre. A apresentação está marcada para amanhã na nova sede da Apple, na Califórnia, pelas 10h (18h em Lisboa).

A localização será, aliás, o primeiro fator de interesse porque esta apresentação será o primeiro evento público que vai levar centenas de jornalistas ao Apple Park: o edifício principal tem a forma de um disco voador gigante e está integrado numa área de 70 hectares. Estima-se que o Apple Park terá um custo total próximo dos 4 mil milhões de euros quando ficar terminado lá mais para o final do ano. Um valor aparentemente absurdo, mas que representa pouco mais de 2% das reservas financeiras da Apple, que já estarão acima dos 180 mil milhões de euros.

O fator sentimental também não vai ficar de fora porque o evento vai servir para inaugurar o Steve Jobs Theatre, um auditório com capacidade para 1000 pessoas localizado num dos pontos mais altos do Apple Park. Aliás, muitos acreditam que Tim Cook vai aproveitar o momento para prestar tributo a Steve Jobs e que o novo iPhone de topo seja dedicado ao fundador da Apple.

Foto Josh Edelson/Getty Images

iPhone X, dizem os rumores

Como é habitual, os rumores sobre o próximo, ou próximos, iPhone, começaram logo após o lançamento dos iPhone 7. Alguns até antes porque muitos especialistas em assuntos Apple davam como garantido que Tim Cook, o líder da empresa, estaria a guardar todos os trunfos para o modelo comemorativo do 10º aniversário do aparelho. E há várias pistas que parecem comprovar isso mesmo, a começar pela evolução pouco significativa das versões “7” relativamente às versões “6s”. A política da Apple tem sido melhorar o desempenho nas versões “S” e alterar significativamente o design nas versões com direito a um número novo. Por isso, as versões “7” deveriam, segundo esta política, ser bem diferentes das anteriores, o que não aconteceu.

Até recentemente, o próximo iPhone tem sido, naturalmente, identificado nos rumores com a denominação “8”. Mas informações encontradas no iOS 11, o próximo sistema operativo da Apple para o iPhone e iPad, permitem antecipar várias funcionalidades e uma nova denominação: “iPhone X”.

O “X” até parece fazer sentido porque pode ser lido como “dez”, uma referência ao aniversário. Também pode ser a forma de a Apple indicar que este modelo vai representar uma evolução maior que o habitual. Há também quem diga que o “X” vai ser o primeiro de uma nova linha do iPhone, posicionada acima dos modelos comuns, que vão continuar a ser distinguidos pelos números. Finalmente, “X” pode, simplesmente, estar a ser usado para esconder a verdadeira denominação do modelo.

Sem botão Home?

É o iPhone X que deverá apresentar as inovações mais interessantes e mais propagadas pelos rumores. A começar por um ecrã que ocupa praticamente toda a frente do aparelho (“edge to edge”). Diferentes fontes junto dos fornecedores da Apple dão como garantido que este ecrã é do tipo OLED, o que permite cores mais vivas e maiores níveis de luminosidade e contraste. Uma tecnologia que alguns dos maiores concorrentes da Apple, com destaque para Samsung e LG, já usam há alguns anos nos smartphones das gamas mais altas.

Com um ecrã tão grande deixa de haver espaço para o botão Home. Este é um dos rumores mais interessantes e, também, a característica mais disruptiva. É que o botão Home faz parte do iPhone desde a primeira versão e tem evoluído em termos de funcionalidades. Uma das mais importantes é a autenticação através da leitura de impressões digitais (Touch ID). Ora, se o botão Home desaparecer, como é que estas funcionalidades vão ser garantidas? Neste campo, o rumor mais persistente aponta para um botão Home virtual, situado por baixo do ecrã. Ou seja, o botão Home deixa de existir fisicamente, mas pode ser acedido com o toque sobre uma zona específica do ecrã. Mas há fontes que indicam que a tecnologia para reconhecer impressões digitais deste modo ainda não está pronta ou, pelo menos, não garante a fiabilidade exigida pela Apple. A alternativa parece ser um novo sistema de autenticação biométrica baseado em reconhecimento facial, que deverá ter um nível de sofisticação e segurança nunca antes visto em dispositivos móveis. Um sistema que recorre a sensores para fazer reconhecimento a três dimensões, evitando assim que possa ser ludibriado com a apresentação de fotos dos utilizadores – um problema que tem sido associado a outros dispositivos que recorrem a reconhecimento facial.

A confirmar-se, este sistema substituirá o Touch ID não são na funcionalidade de desbloqueio do telemóvel, mas também para fazer pagamentos via Apple Pay. Diz-se que o reconhecimento facial será tão sofisticado que será capaz de reconhecer o utilizador em menos de um segundo, mesmo sem luz ambiente e a partir de uma grande variedade de ângulos.

Design premium

Toda a gente sabe a importância que a Apple dá ao design. O iPhone X deverá abandonar o corpo de alumínio, que tem sido a opção da marca para o iPhone desde 2012, e adotar um corpo em vidro – neste aspeto, é um regresso ao passado, já que o iPhone 4 usava este material. Uma opção para ajudar a distinguir ainda mais o X, que deverá ter um ecrã de 5,8 polegadas, dos outros dois modelos esperados, o iPhone 8 (ecrã de 4,7 polegadas) e o iPhone 8 Plus (5,5 polegadas). Ao contrário do X, que deverá usar um ecrã OLED, os 8 e 8 Plus deverão continuar a utilizar um ecrã LCD. É importante referir que apesar de se esperar que o X tenha o maior ecrã, as informações indicam que este modelo premium será mais pequeno que o iPhone 8 Plus em consequência de o ecrã ocupar praticamente toda a frente do aparelho.

No X espera-se que a parte inferior do ecrã também seja usada para apresentar funções contextuais, um conceito semelhante à Touch Bar do MacBook Pro. O que poderá ser usado para navegar mais facilmente pelos diferentes menus e para apresentar atalhos para as funcionalidades mais utilizadas. No limite, esta barra pode substituir por completo o botão Home. Mas há muitas dúvidas quando a esta escolha, já que poderia criar um modo de utilização diferente no X relativamente aos outros iPhone, o que não parece ser compatível com a uniformidade que a Apple pretende sempre oferecer nas suas interfaces.

Desempenho

Já se sabe: cada geração do iPhone traz melhorias importantes no desempenho. Regra que vai continuar a ser aplicada. Neste aspeto, a grande novidade deverá ser um novo processador, o A11, o primeiro da Apple a ser produzido a 10 nanómetros – deverá ser fabricado em Taiwan pela TSMC, um dos maiores fabricantes de processadores do mundo. Transístores mais pequenos permitem aumentar a velocidade e/ou reduzir o consumo energético. E o maior desempenho será importante para que os novos iPhone sejam os primeiro da Apple a integrar funcionalidades de Realidade Aumentada. Uma tecnologia que Tim Cook já disse ter o potencial para ser tão revolucionária quanto o primeiro iPhone. Espera-se que a câmara frontal inclua capacidade de medir a profundidade (3D) para que seja possível misturar elementos digitais com elementos reais captados pela câmara.

As funções de Realidade Aumentada podem até dar origem a um hub de aplicações e funcionalidade, do mesmo modo que foi feito para o iHealth. Talvez esta componente seja uma parte importante do iOS 11, a nova versão do sistema operativo que deverá ser lançada em simultâneo com os novos iPhone.

A nova câmara frontal deverá ser usada para uma nova funcionalidade que tem vindo a ser designada por “Animoji”: a imagem captada em 3D pela câmara é usada para criar emojis animados que mimetizam as expressões dos utilizadores. A confirmar-se, esta funcionalidade tem o potencial para mudar a forma como, por exemplos, os utilizadores trocam mensagens.

Independentemente do que Tim Cook e companhia vão apresentar amanhã, uma coisa é certa: a Apple vai, uma vez mais, fazer mexer o mercado da tecnologia. E os novos iPhone não deverão ser as únicas novidades…

FICHA TÉCNICA: iPhone: o que pode vir de novo

- Chegada ao mercado no final de setembro

- Três versões: 4,7, 5,5 e 5,8 polegadas: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

- Versão “X” com ecrã OLED com moldura muito fina

- Barra inferior do ecrã para funções contextuais e comandos diretos

- Touch ID (reconhecimento de impressões digitais) nos iPhone 8 e reconhecimento facial no iPhone X

- Processador A11 com mais desempenho e menor consumo energético

- Sistemas de duas câmaras com estabilização ótica (montadas na vertical)

- Câmara frontal com capacidades 3D para suportar aplicações de Realidade Aumentada

- Suporte para carregamento sem fios (pelo menos na versão X)

- Suporte para o standard USB Tipo C (através da porta Lightning, que se mantém)

- Certificação IP68 (mergulho até 1,5 metros durante 30 minutos)

- Novo sistema háptico: ecrã com vibrações mais complexas que permitem ao utilizador sentir melhor onde toca e como está a alterar as opções

- O Phone X deverá ter um preço próximo ou mesmo superior a 1000 euros