Rui Moreira: “Bispo do Porto era um homem de tolerância”

Presidente da Câmara do Porto lembra D. António Francisco dos Santos como um homem jovial e um filósofo da tolerância

Na manhã em que faleceu D. António Francisco dos Santos, Rui Moreira evoca o Bispo do Porto como um homem de tolerância, jovem e jovial, “que tinha com as pessoas uma relação de enorme afetividade”, além de ter desenvolvido um trabalho extraordinário junto dos mais necessitados.

“Vai-nos fazer muita falta, para nós que olhamos para a cidade com tanta atenção e valorizamos tanto o papel da Igreja Católica. Temos a certeza que a Igreja Católica continuará a ter este grande empenho pela solidariedade na cidade, mas é uma enorme perda”, declarou Rui Moreira no site da Câmara do Porto.

O presidente da autarquia refere ainda que a morte do Bispo do Porto é uma perda terrível para os portuenses e toda Diocese pela sua dimensão humana, religiosa e filosófica: “Era um filósofo e um homem da tolerância, acrescentou o recandidato independente à autarquia, lembrando que, apesar do pouco tempo que esteve no Porto, deixa uma obra notável.

Também Manuel Pizarro, candidato do PS, já lembrou D. António Francisco dos Santos como uma figura incontornável da luta contra as desigualdades e que deixa marcas profundas na sociedade portuense.

Álvaro Almeida, candidato do PSD/PPM, lamenta o falecimento do Bispo do Porto, realçando a grandeza da sua figura e do seu trabalho como responsável da Igreja portuense.