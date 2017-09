“O Instituto Superior Técnico é cada vez mais uma escola para as elites”

Os três cursos com média mais alta em Portugal são todos de Engenharia. O que explica o grande aumento da procura por esta área, que fez as médias disparar em vários cursos?

Acho que há uma compreensão maior da sociedade, dos candidatos ao ensino superior e das suas famílias de que esta área da Engenharia tem uma grande empregabilidade e, por outro lado, oferece uma carreira muito atrativa e com grande mobilidade internacional, o que não se pode dizer de outras áreas que também têm médias de entrada muito altas, como a Medicina. Os jovens veem a importância das tecnologias na sua vida, na economia e na competitividade do país e são cada vez mais atraídos para esta área, o que justifica este forte aumento da procura.

O IST é a faculdade do país que concentra mais cursos com médias de entrada mais elevadas – quatro cursos têm média superior a 18 valores. É cada vez mais uma escola de elite?

Sim. Sempre foi uma escola de elite, mas essa perspetiva está agora a tornar-se ainda mais marcada. É uma escola para as elites académicas e intelectuais.

Com estas médias de entrada, há alunos com média de 18 que podem ficar à porta. Acha que este sistema de colocação estritamente baseado nas notas faz sentido?

Não há assim tantos alunos com média de 18 que não consigam entrar porque tipicamente acabam por entrar noutro curso do IST com média mais acessível. Já é mais verdade no caso de alunos com médias de 15 ou 16 valores. Mas os que são realmente excecionais têm lugar, mesmo que não seja no curso da sua primeira escolha. Relativamente ao método de seleção, eu não acho que essa seja uma questão essencial. Não teria objeção a haver algum dado complementar de seleção, como uma carta de motivação, mas isso levanta sempre um problema de subjetividade. Acho que o mecanismo que existe é justo.

A Engenharia Aeroespacial voltou a ser, pelo segundo ano consecutivo, o curso com média mais alta. É, de facto, o curso do futuro, a par de Engenharia Física e Tecnológica, que tem a segunda média mais alta?

São duas áreas muito populares. Estas áreas muito tecnológicas, como a Aeroespacial e a Física, e as áreas relacionadas, como a Eletrotécnica, a Informática, a Mecânica ou a Biomédica, têm tido de facto uma grande taxa de crescimento e uma grande capacidade de internacionalização. Estas áreas das novas tecnologias estão a ter um grande crescimento no IST e já abrangem mais de dois terços dos novos alunos. São as áreas do futuro. Embora continuem a ter procura, as áreas mais tradicionais não têm, de facto, a mesma atratividade.

Estes alunos têm saídas em Portugal ou o seu futuro passa essencialmente pelo estrangeiro?

Têm saídas em Portugal, mas muitos deles acabam por ir para o estrangeiro, por escolha deles e não por falta de emprego cá. A empregabilidade destes cursos é de 100%, como aliás de praticamente todos os cursos do Técnico.

Ao contrário do que acontece com outras áreas da Engenharia que estão em forte crescimento, em Engenharia Civil há vários cursos no país com zero alunos colocados. É uma profissão em vias de extinção?

Não. É inegável que existe de facto uma grande desaceleração desse mercado, que há muitas empresas em dificuldades e que há pessoas que estavam a meio da carreira que ficaram sem emprego ou que tiveram de ir para o estrangeiro. Mas estou convencido que os estudantes que entraram agora para engenharia civil vão ter boas oportunidades de emprego daqui a cinco anos, quando se diplomarem, justamente porque houve várias centenas de vagas no país que ficaram por preencher. Portugal continua a ter necessidade de engenheiros civis. No auge da graduação nessa área, estavam a licenciar-se à volta de 1500 engenheiros civis por ano. Era um número exagerado, mas precisamos de um terço disso. No Técnico, pela primeira vez em vários anos, até conseguimos preencher todas as vagas do curso.

O IST tem capacidade para se afirmar entre as melhores escolas de engenharia da Europa?

Sim. O IST tem aparecido sistematicamente nos rankings internacionais entre as 15 melhores escolas de engenharia a nível europeu, o que é um feito notável, sobretudo se tivermos em conta que só um em cada 70 europeus é português e que há muitos países desenvolvidos na Europa. Pertencemos à rede mais exclusiva de escolas de engenharia da Europa, pelo que temos uma capacidade muito grande de afirmação internacional. Isso reflete-se também na afirmação do Técnico a nível nacional: quando se candidatam ao ensino superior, os alunos sabem que os nossos programas de intercâmbio lhes dão acesso às melhores escolas europeias e também norte-americanas.

E têm conseguido captar mais alunos estrangeiros?

Temos muitos alunos estrangeiros em programas de intercâmbio. São cerca de 1000, em permanência. Gostaríamos de aumentar ainda mais, sobretudo ao nível dos cursos de 2º ciclo (mestrados), que são todos dados em inglês, tal como os de 3º ciclo (doutoramentos). E só ainda não lecionamos também o 1º ciclo (licenciatura) em inglês porque a esmagadora maioria dos candidatos vêm do concurso nacional de acesso e porque também temos alguns alunos lusófonos, que têm mais dificuldade com o inglês.

O IST tem conseguido nos últimos anos atingir uma maior paridade entre os sexos ou continua a ser esmagadoramente uma escola de homens?

Temo-nos batido muito por isso. Já tomámos algumas iniciativas no sentido de atingir esse objetivo, como o lançamento do prémio Maria de Lurdes Pintassilgo para dar visibilidade à questão do equilíbrio entre os sexos e para mostrar que a engenharia é uma área para ambos os sexos, mas a nossa taxa de mulheres é ainda abaixo do que gostaríamos – está nos 30%. Mas já não se pode dizer que é uma escola só de homens.