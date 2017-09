Morreu D. António Francisco dos Santos

D. António Francisco dos Santos, bispo do Porto, faleceu esta segunda-feira na sua residência no Paço Episcopal, tendo sido chamado o INEM que confirmou o óbito, apurou a Agência Ecclesia. O prelado, de 69 anos, foi nomeado para esta missão em fevereiro de 2014, sucedendo a D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa e tomou posse a 5 de abril do mesmo ano.

D. António Francisco dos Santos foi ainda bispo de Aveiro e auxiliar de Braga, tendo sido ordenado bispo em março de 2005, na Sé de Lamego. O Bispo do Porto era natural de Tendais, no Concelho de Cinfães (Diocese de Lamego), tendo sido ordenado padre em dezembro de 1972.

Após os estudos no seminário da sua diocese, licenciou-se em Filosofia na 'École Pratique de Hautes Études Sociales', com mestrado no Instituto Católico de Paris, onde obteve ainda o diploma de Sociologia Religiosa. Durante os estudos em Paris, foi membro da equipa sacerdotal da Paróquia de São João Batista de Neuilly-sur-Seine, assumindo a responsabilidade pastoral da comunidade portuguesa.

João Paulo II nomeou-o auxiliar de Braga, a 21 de dezembro de 2004; Bento XVI escolheu-o como bispo da Diocese de Aveiro, em setembro de 2006 e tomou posse a 8 de dezembro do mesmo ano.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, ocupava o cargo de presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e de vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã.