Exéquias fúnebres celebradas quarta-feira na Catedral do Porto

Corpo de António Francisco dos Santos estará em câmara ardente a partir das 17 horas desta segunda-feira na Sé Catedral do Porto, onde ficará sepultado na cripta dos bispos

As exéquias fúnebres do Bispo do Porto vão ser celebradas dia 13, às 15 horas, na Catedral do Porto, onde o corpo estará em câmara ardente a partir das 17 horas desta segunda-.feira até quarta-feira.

A Sé Catedral ficará aberta entre as 9 horas e as 24 horas, sendo o sua última morada a Cripta dos Bispos do Porto.