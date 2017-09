Câmara do Porto decreta três dias de luto

Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decretou três dias de luto municipal pela morte de D. António Francisco dos Santos

O executivo da Câmara do Porto decretou três dias de luto municipal em memória do Bispo do Porto, falecido esta manhã na sua residência no Paço Episcopal. No decurso dos três dia de tributo à memória de de D. António Francisco dos Santos, os candidatos autárquicos Rui Moreira, Manuel Pizarro e Álvaro Almeida decidiram cancelar todas as ações de campanha.

O regresso às iniciativas de campanha às eleições de 1 de outubro acontecerá na quarta-feira, à noite, dia do debate dedicado às autárquicas no Porto, na RTP.

Em comunicado, o candidato socialista, Manuel Pizarro, manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento do Bispo do Porto, “uma figura incontornável na luta contra as desigualdades e, também por isso, deixa marcas profundas na sociedade portuense”.

Manuel Pizarro afirma que a morte do Bispo do Porto é uma enorme perda para a Igreja, para o Porto e para o país, recordando-o fundamentalmente pela sua preocupação empenhada com os mais fracos.

“Semear a esperança” foi uma das missões a que se comprometeu quando foi nomeado Bispo do Porto pelo Papa Francisco, em fevereiro de 2014.