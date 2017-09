Mestrado da Católica Lisbon com o melhor resultado de sempre no ranking do FT

O mestrado de gestão da Católica Lisbon School of Business & Economics, da Universidade Católica de Lisboa, alcançou o seu melhor resultado de sempre no ranking do jornal britânico “Financial Times” que elenca os melhores cursos de gestão do mundo. A formação da Católica ocupa agora a 38ª posição da lista, com uma progressão de 14 lugares face ao ano passado.

Este é o sétimo ano em que a Católica marca presença na lista do “Financial Times”, que faz uma seleção dos 95 melhores mestrados do mundo em gestão, avaliando critérios como a taxa de empregabilidade, a progressão na carreira após o curso, a evolução salarial, entre outros.

No capítulo da progressão na carreira, o mestrado da Católica obteve a terceira pontuação mais elevada a nível global, espelhando a capacidade de ascensão num prazo de três anos de quem realizou o curso, ponderando as funções alcançadas e a dimensão da empresa onde os graduados estão.