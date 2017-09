Está triste porque não entrou na universidade? Calma, ainda há esperança

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior já foram divulgados. Festa para uns (a maioria), desencanto para outros. Mas há que pensar com calma porque houve cursos em que sobraram vagas e que podem constituir um caminho alternativo para quem não conseguiu atingir os seus primeiros objetivos. A partir de segunda-feira e até dia 22 decorre a apresentação de candidaturas à 2ª fase do concurso.

Chegou o momento de decidir o que fazer e a segunda fase de candidaturas pode ser um recurso interessante. A lista de vagas disponíveis está no site da Direção-Geral do Ensino superior

Mas este é apenas um primeiro instrumento de análise, porque, na verdade, não é possível determinar com total certeza quantas vagas sobram na totalidade porque este número depende ainda do preenchimento ou não de todas as vagas de cada curso, da existência de vagas que fiquem por preencher porque os colocados da primeira fase acabam por não realizar a matrícula na primeira fase e do surgimento de lugares por alunos que, embora tenham sido colocados na primeira fase e tenham realizado as respetivas matrículas, libertem vagas ao ir à segunda fase, onde podem conseguir exatamente aquilo que desejavam e que não tivesse sido idêntico à primeira colocação. Sem esquecer as correções e as recolocações.

A partir de 12 de setembro e até ao dia 16, quem conseguiu o que queria deve ir à faculdade onde foi colocado para efetivar a matrícula. Quem não o fizer, perde a vaga. Quem entrou, mas não para o curso e a faculdade que sonhava, também se deve matricular, mas volta a candidatar-se na segunda fase do concurso nacional, desta vez, apenas às opções que realmente prefira. Nesse caso, perde a vaga que tinha conquistado na primeira fase, mas, se não ficar colocado, não se deve preocupar porque a vaga está garantida pela matrícula que foi feita.

Apesar do número de lugares ainda disponíveis ser o mais baixo desde 2009, existem ainda mais de seis mil vagas por ocupar, a que se juntarão todas aquelas em que os alunos agora colocados acabem por não se inscrever. Há ainda lugares disponíveis nas universidades do Porto, Nova ou ISCTE, nas escolas superiores de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto ou ainda da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril