Pr... pre... preservativo. E as vidas que ele salva

Usar ou não usar ainda é uma questão. Mas não devia ser. Não, pelo menos, para aquela parte do mundo onde o acesso à informação é um dado adquirido e constante, onde a educação sexual está integrada no currículo escolar, onde os sistemas de saúde têm investido na difusão do seu uso. Falamos dele, sempre presente nas conversas sobre sexo, em especial sobre a prevenção daquilo que, por vezes, demasiadas vezes, o sexo sem ele pode provocar. Falamos dele, daquele elemento que, apesar da sua utilidade consensual, ainda introduz um certo incómodo, uma certa poeira na conversa — sobretudo se a conversa acontecer entre duas pessoas que poderão ter de recorrer aos seus préstimos. Adivinhou o leitor do que se trata?

Pois bem, vamos dizê-lo. Afinal, é só uma palavra. Preservativo. Sim, já ninguém cora ao ouvi-la. Já se percebeu que é assunto sério. Basta lembrar o seu papel crucial na luta contra o VIH, num mundo onde, em 2015, o vírus afetava quase 37 milhões de pessoas. Delas, 25,7 milhões vivem no continente africano, sete milhões só na África do Sul. Também nesse ano, a UNAIDS estimava que 500 milhões de pessoas tivessem contraído alguma das infeções sexualmente transmissíveis (IST) — como clamídia, gonorreia, sífilis, hepatite B ou tricomoníase — e reforçava o “papel decisivo” do preservativo na redução destes números. Para o programa das Nações Unidas contra o VIH/Sida, a sua utilização terá contribuído para evitar perto de 50 milhões de novas infeções. E só em 2015 esperava-se que 27 mil milhões de preservativos fossem globalmente disponibilizados. Em Portugal, ao abrigo do Programa Nacional para as Infeções VIH, Sida e Tuberculose, foram distribuídos um total de 4,7 milhões de preservativos masculinos em 2016. Destes, 1,4 milhões destinaram-se a estabelecimentos públicos de saúde e 2,1 milhões a entidades assistenciais.

infografia carlos esteves

Em países como a Namíbia, em que mais de 50% das mortes de jovens entre os 15 e os 24 anos são atribuídas ao VIH, foram precisas décadas de trabalho no terreno para que a taxa de recurso à vulgar ‘camisinha’ atingisse os 79%. Em Moçambique, onde existe um milhão e meio de portadores de VIH, só 33% dos homens dos 15 aos 24 anos se servem dela. Por outro lado, o estudo “Trends in Contraceptive Use Worldwide”, lançado pela ONU em 2015, lembra-nos que África é a zona do globo com maior incidência de necessidades de planeamento familiar não atendidas, abrangendo cerca de 30% da população — os valores da Europa e da América Latina, para nomear duas regiões muito diferentes entre si, situam-se à volta dos 10%.

Entre os jovens, os últimos dados revelam que mais de metade daqueles que são sexualmente ativos utilizam o preservativo, preferindo-o à pílula contracetiva. A Suíça é, dentro da Europa, o país onde os jovens de 15 anos mais o utilizam, seguida pela Grécia e a Ucrânia. A Suécia e a Dinamarca ocupam os últimos lugares, sendo a Polónia a nação onde o preservativo é menos comum. A tabela está incluída no relatório da “Health Behavior in School-Aged Children” e mostra que, em 39 países, Portugal está em sétimo lugar. Isto traduz-se na afirmação — veiculada pelo estudo “A Saúde dos Portugueses em Tempos de Recessão”, de 2014 — de que 70,5% dos jovens usaram o preservativo na primeira relação sexual e, na mesma percentagem, na última que tiveram. Mesmo assim, 29,5% e 29,6% assumiram não saber ou não o ter usado nem na ‘primeira vez’ nem na última, respetivamente — o que representa mais de um terço dos jovens inquiridos sexualmente ativos. Destes, 42% referiram “não ter pensado nisso”, enquanto 31% confessaram não levar consigo, na ‘hora H’, um preservativo.

“Em Portugal, depois de um esforço enorme, a palavra está presente no vocabulário. As pessoas hoje não têm pudor em falar disso, os jovens compram-nos no supermercado sem problemas de maior, as famílias adquirem-nos nas consultas de planeamento familiar. E, no entanto, a utilização continua aquém do esperado”, comenta Gonçalo Lobo, presidente da Associação Abraço, a fazer 25 anos de atividade. Num inquérito telefónico e anónimo realizado em agosto de 2016 a 113 participantes de todo o país, este organismo de apoio a portadores de VIH concluiu que 40% dos inquiridos quase nunca recorrem ao preservativo e que apenas 32% o fazem. Porém, se 90% consideram estar muito bem informados sobre o VIH, uns idênticos 90% acreditam estar livres do risco de contrair a doença. A “bipolaridade” destes resultados abre a porta a uma outra realidade que não pode ser ignorada, e que se prende com a eficácia do modo como até agora se tem vindo a intervir junto das populações.

Para este psicólogo clínico, o problema está no facto de o trabalho se ter centrado no aumento do conhecimento, deixando de lado a perspetiva emocional. “No fundo, as IST e o VIH são transmissíveis por via sexual, pelo que o tema mais abrangente da sexualidade não pode ser posto de parte. Não posso falar de prevenção sem falar de sexualidade, de desejo, de prazer sexual, e de como a introdução de um elemento como o preservativo perturba ou não estes fatores. Saber usar o preservativo do ponto de vista meramente físico não significa saber utilizá-lo no contexto de uma relação”, explica Gonçalo Lobo. Uma abordagem afetiva e emocional, diz, ajudaria a incrementar a resiliência — ou seja, a capacidade de não ceder à própria inibição ou à pressão do parceiro, por exemplo.

Mesmo que já bastante esbatida, a diferença de género incide sobre a forma como cada um olha para este método. “Os homens, sobretudo aqueles que estão na faixa etária acima dos 50 anos, relacionam o seu uso com uma inibição do prazer. Pela sua vez, as mulheres querem incluí-lo na rotina sexual, mas acabam por ser pouco assertivas”, salienta o dirigente da Abraço. Existe igualmente uma tendência para ligar diretamente a saúde reprodutiva e sexual às mulheres, que é visível nos dados apresentados, por exemplo, no Inquérito Nacional de Saúde de 2014. Nele lê-se que, num universo de 1 milhão e meio de mulheres dos 15 aos 55 anos, perto de 190 mil optaram pelo preservativo masculino — informação que não vem complementada pelas preferências masculinas em termos de contraceção. “Vivemos numa sociedade onde ainda o planeamento familiar está nos ombros da mulher e a responsabilidade partilhada está pouco difundida”, refere o especialista.

Em relação à consciência do risco, “a noção de que as coisas acontecem só aos outros está ligada a um mecanismo interno de proteção.” Numa palavra, à necessidade de não nos sentirmos constantemente ameaçados. Isso leva a que a forma como se fala dos métodos de contraceção, e em especial do preservativo, “não possa ser feita sempre pela negativa”, salientando apenas o perigo de se contrair infeções. Se tal perigo existe — como os números acima apresentados amplamente o provam —, e se não é suposto esquecermo-nos dele, continuamos a falar do mesmo: da relação entre duas pessoas. Para o presidente da Abraço, “a prevenção só vai funcionar se formos até à origem, que é também a finalidade: a defesa dos direitos sexuais. Acredito que o futuro vai passar por aí”.