Ponha aqui o seu pezinho

Paulo Rosado sai do lagar com as unhas pintadas de cor de vinho - literalmente. Há 20 anos que vem fazer a pisa na Herdade do Mouchão, e a relação que tem com a família Reynolds é já familiar. Ele e outros cinco homens acabam de sair da primeira do dia, que dura 15 minutos. "Sempre a cruzar", ou seja, em movimentos cruzados, ora na horizontal, ora na vertical, os seis homens avançam, uvas tintas até ao joelho, envolvendo as massas.

É assim durante 5 ou 6 dias, nos nove lagares da adega da Herdade, o local mais fresco do Mouchão. Àquela hora, de manhã, já o termómetro ultrapassa os 30 graus, mas na adega centenária, de 1901, o pé direito de 15 metros e as paredes grossas asseguram frescura constante. No pico do calor, João Alabaça, adegueiro da Herdade desde 1994, chega ali às 6h da manhã, para abrir as janelas e deixar entrar a frescura. Filho de adegueiro e neto de adegueiro, o avô, Amador, começou naquela adega em 1907, e o pai dele, em 1956. João deu-lhes continuidade - mas hoje, não sabe se algum dos dois filhos perpetuará a tradição . Ele adora o que faz - mesmo sabendo que tem pouco descanso, sobretudo durante a azáfama da vindima. Chega a vir à adega às 3h30 da manhã, para ver se está tudo bem.

Ana Baião

O segredo da pisa é "levar a massa para baixo do líquido, do topo do lagar, e na vertical", defende. "O segredo da pisa não são os pés, são os joelhos", acrescenta Iain Reynolds Richardson, proprietário da Herdade, que se junta à conversa e à pisa. "São estes que fazem força para a manta ir para baixo". Iain é a sexta geração de Reynolds, desde que estes adquiriram a herdade do Mouchão, que tem 900 hectares, em meados do século XIX. Não é difícil perceber que a tradição ainda reine por aqui. É o que leva a que sejam homens a fazer a pisa - embora as turistas mulheres sejam benvindas, para experimentar. "Nos tempos do antigamente, havia cantares e uma poesia, de despique entre duas quintas próximas", depois isso foi-se perdendo, explica Paulo Rosado.

Nesta janela de cinco semanas que é o tempo da vindima - que este ano, começou a 15 de agosto, "o mais cedo de sempre", conta Iain -, chegam bastantes turistas à Herdade para experimentar a pisa a pé. O Mouchão é neste momento, a única quinta do Alentejo a manter a técnica tradicional (apanha da vindima à mão, pisa a pé, uso de prensas manuais...) a 100%, em todo o seu vinho. Seguindo a máxima de experimentar para contar , entramos no lagar com capacidade para 12 toneladas de uva, da casta Alicante Bouschet, mais característica da região - e "a que pinta mais" as pernas, sorriem-nos... Depois de lavar os pés em duas selhas de água quente, entramos, devidamente equipados com calções, no líquido roxo, feito de uvas e engaços (os galhos, ou hastes dos cachos) - usados para ajudar à boa drenagem dos lagares.

Ana Baião

A primeira sensação é agradável. As pernas, submersas naquela mistura, picam ligeiramente, devido ao engaço das uvas, mas a impressão é de os pés estarem a receber uma massagem, com os bagos a passarem entre os dedos. Andando para a frente e para trás, naquela cadência acompanhada, é impossível não pensarmos no nosso contributo - ainda que infinitesimal - na feitura de um vinho. E o orgulho desponta... Passados uns minutos de empurrar uvas para baixo dos pés, saímos para passar membros inferiores por água, e perceber duas coisas: uma, que se ficou com a pele lisinha, como se tivéssemos feito uma exfoliação (não é esse o segredo do sucesso da marca de estética Caudalie?), e duas, que as plantas dos nossos pés ostentam as marcas da experiência - e ostentarão, nos próximos dias. Chamemos-lhe a "prova do crime".



Ana Baião

Uma história anglo-portuguesa



É nos nove lagares desta adega de 1901 que se pisam os vinhos que enchem cerca de 200 000 garrafas por ano. Os dois lagares maiores têm capacidade para 12 toneladas, havendo depois três que podem levar seis toneladas, dois lagares com capacidade para nove, e outros dois para cinco toneladas (capacidade total: 70 toneladas de vinho). A História da propriedade é antiga. O primeiro Reynolds chegou ao Alentejo atraído pela cortiça. Nos 900 hectares de terra, contam-se hoje 38 hectares de vinha, 50 hectares de olival (que se transformam em azeite), colmeias (que se traduzem em mel), e 1000 cabeças de ovelhas, além da cortiça. Mas é o vinho que representa 95% do negócio.

Iain Reynolds, a sexta geração da família, nasceu em Bombaim, mas considera-se 100% português. "Nunca conseguiria viver em Inglaterra", confessa, apesar de lá ter as cinco irmãs e 17 sobrinhos. Cresceu aqui, respirou vinha e vinho a vida toda. Mas passou 17 anos arredado do Mouchão - sempre na área vinícola, no Esporão, na Rioja..., - até retornar a casa, há três anos. Mostra-nos as vinhas da propriedade - a dos Carapetos, a mais antiga, datada de 1988 - já que as outras, mesmo velhas, se perderam na ocupação. Como tantas outras herdades do Alentejo, o Mouchão foi expropriado no pós-revolução, em 1974, só voltando à família em 1985. Muita da vinha morreu, e tonéis da adega ficaram sem utilidade. Contudo, o avô de Iain aceitou com naturalidade o processo, não guardando amarguras nem ressentimentos. "Era um homem magnânimo, razão pela qual gostava tanto dele", conta.

Ana Baião

Esmaga entre os dedos uma uva de Alicante Bouschet, a última casta a ser vindimada no Mouchão - e que o seu antepassado John Reynolds trouxe de Montpellier. A polpa tem uma cor rica, única no mundo, defende. Também o 'terroir' é diferente da maioria das vinhas - terrenos muito férteis, com solo de aluvião, muito bem drenados", explica. É destas terras que saem as seis referências da casa - cinco vinhos tintos e um branco. Nas mãos de Iain repousa agora a responsabilidade de dar continuidade. Entre o calor do Alentejo, a beleza das vinhas e os estados inebriados de felicidade de Baco ou Dionísio.

Para os que gostariam de experimentar a pisa a pé, no período da vindima (4 a 5 semanas, geralmente em setembro), existe essa possibilidade ao início ou ao final do dia, mediante contacto prévio com a Herdade. Tel +351 268 539 228

Ana Baião

Pequeno glossário da pisa:



- "Fazer o corte do lagar": a primeira pisa

- "Não deixar morrer a fervura": não deixar que as leveduras fermentem só o líquido, mas também as massas.

- "Baixar a manta": quando entram as primeiras uvas no lagar, para a polpa se soltar da película, e ganhar cor, estrutura e aroma